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Музыкальная легенда вместо казачьего атамана: почему в Одессе переименовали улицу именем Петра Столярского

Музыкальная легенда вместо казачьего атамана: почему в Одессе переименовали улицу именем Петра Столярского

Историко-топонимическая комиссия изменила названия некоторых одесских улиц. Улица художника Сурикова теперь носит имя музыкального педагога Петра Столярского. Проходит она от улицы Святослава Рихтера до Парашютного переулка и находится в Хаджибейском районе города.

Петр Столярский был не только выдающимся скрипачом-педагогом, но и основателем первой в советской стране специализированной музыкальной школы для одаренных детей. И хотя родился он не в Одессе, а в уездном городке Липовце Винницкой области, всю жизнь отдал нашему городу.

Столярский окончил одесское музыкальное училище по классу скрипки, был учеником знаменитого польского дирижера и скрипача Эмиля Млынарского. Позже Столярский работал в Одесском оперном театре — играл в оркестре, а затем организовал «Частные музыкальные скрипичные курсы Столярского», преподавал в Одесской консерватории, где в 1920 году получил звание профессора. В 1939 году Петр Столярский получил звание народного артиста УССР, был избран депутатом Одесского городского совета.

Когда началась война, школу Столярского эвакуировали, однако и в эвакуации он продолжал заниматься с детьми, несмотря на то, что много болел. Одним из учеников Столярского был сын Давида Ойстраха Игорь. После освобождения Одессы Столярский с радостью собирался возвращаться в родной город. Однако когда он узнал, что от школы, основанной им, осталось лишь пепелище, окончательно слёг.

Умер Петр Столярский 29 апреля 1944 года в Свердловске, где и был похоронен. Со временем могила его пришла в запустение. В 1980-е годы надгробие Столярского было восстановлено и перенесено на Широкореченское кладбище, однако добиться перезахоронения останков не удалось. В настоящее время место захоронения Столярского точно неизвестно.

Почему переименовали улицу Василия Сурикова?

Василий Суриков принадлежал к старой казацкой семье, которая почти за 200 лет до его рождения переселилась в Сибирь. В своем творчестве художник отражал моменты российской истории, писал портреты известных деятелей и военачальников, использовал библейские сюжеты. В монументальных работах он старался показать истинное лицо самодержавия и имперской власти. Однако несмотря на негативное отношение к имперским нравам, Суриков никогда не посещал ни Украину, ни Одессу, не использовал сюжеты, связанные с нашей страной в своих полотнах, и никакого отношения к украинской культуре не имеет.

Фото аватара
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ
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