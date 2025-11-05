Ключевые моменты:

  • Завтра, 6 ноября, в Одессе и области введены стабилизационные отключения электроэнергии.
  • Отключения запланированы с 08:00 до 22:00: от 0,5 до 2 очередей.
  • Время и объем ограничений могут изменяться в течение дня в зависимости от решений «Укрэнерго».
  • Проверить, когда будет отключение у вас, можно на сайте ДТЭК, в Viber и Telegram-боте.

По информации «Укрэнерго», вынужденные меры ограничения потребления электроэнергии будут применяться завтра во всех регионах Украины.

Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

Графики почасовых отключений:

  • с 08:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 2 очередей.

Графики ограничения мощности

  • с 08:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.

При этом отмечается, что время и объем ограничений в течение дня могут измениться.

По данным ДТЭК, графики стабилизационных отключений завтра будут такими:

Графики на 6 ноября 2025

Отключения света 6 ноября

Проверить, к какой группе отключений относится ваш адрес, можно:

«Если Укрэнерго сменит команды – графики тоже изменятся. Поэтому просим проверять их в течение дня, особенно перед важными делами», – напоминают энергетики и призывают потреблять электроэнергию экономно во избежание перегрузок, что может привести уже к аварийным отключениям.

Читайте также: В Украине построят первую плавучую солнечную электростанцию: начнут с озера Катлабуг.

