Ключевые моменты:
- Завтра, 6 ноября, в Одессе и области введены стабилизационные отключения электроэнергии.
- Отключения запланированы с 08:00 до 22:00: от 0,5 до 2 очередей.
- Время и объем ограничений могут изменяться в течение дня в зависимости от решений «Укрэнерго».
- Проверить, когда будет отключение у вас, можно на сайте ДТЭК, в Viber и Telegram-боте.
По информации «Укрэнерго», вынужденные меры ограничения потребления электроэнергии будут применяться завтра во всех регионах Украины.
Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Время и объем применения ограничений будут следующими:
Графики почасовых отключений:
- с 08:00 до 22:00 – объемом от 0,5 до 2 очередей.
Графики ограничения мощности
- с 08:00 до 22:00 – для промышленных потребителей.
При этом отмечается, что время и объем ограничений в течение дня могут измениться.
По данным ДТЭК, графики стабилизационных отключений завтра будут такими:
Проверить, к какой группе отключений относится ваш адрес, можно:
«Если Укрэнерго сменит команды – графики тоже изменятся. Поэтому просим проверять их в течение дня, особенно перед важными делами», – напоминают энергетики и призывают потреблять электроэнергию экономно во избежание перегрузок, что может привести уже к аварийным отключениям.
