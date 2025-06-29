История, которая могла стать сценарием, в Украине превращается в норму. Он, бывший участник «Автомайдана» и член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, теперь отвечает за то, чтобы глаза нашей армии в небе работали точно и безотказно. Его дроны не просто летают – они спасают жизнь, корректируют артиллерию, предупреждают о засадах.

Он не носит мундира с медалями, но на лице следы бессонных ночей, ответственности и постоянного «на связи». «Техника должна работать всегда», – говорит Артак, когда между проверкой плат и сбором «мавиков» находит несколько минут для разговора. Его подразделение – это не только инженеры, но и разведчики, операторы и даже волонтеры, которые собрали первый БпЛА еще на коленях в гараже.

Иногда ночью, когда над степью разносится гул «шахедов», он вспоминает протесты под Кабмином, открытые письма, антикоррупционные кампании, где каждое слово имело вес. Теперь важны другие вещи: дальность полета, точность сигнала, ресурс батареи. Но цель та же – сильная, независимая Украина.

Жизнь непредсказуема и важно прожить ее с пользой

– Я был айтишником, программистом, создавал IT-продукты для американской компании, дорос до уровня Middle. Ну и плюс – общественная деятельность. «Автомайдан» – это еще одна моя семья. Был участником «Что? Где? Когда?». На чемпионаты Европы ездили. Мое – это прикладная математика. Вот только никогда не мог подумать, что использовать эти знания буду на войне.

Нашего героя зовут Артак. Он одессит, любящий свой город, свою Родину. Успешный предприниматель, общественный деятель. А еще один из добровольцев, отправившихся на фронт во время полномасштабной русско-украинской войны.

Война началась в 2014-м

– В 2014 году я заканчивал школу. Как раз перед моим выпускным действительно началась война. Точно помню, что второй семестр 11-го класса я почти полностью пропустил, потому что все время ходил в военкомат, хотел быть полезным на фронте. Конечно, никто меня тогда на службу не взял, поэтому просто могу говорить, что был участником «Майдана». Внимательно следил за происходящим и в Киеве, и в Одессе.

Интересно, что именно тогда я стал читать много украинской литературы. Понимаете, я же армянин: то есть знаю армянский, английский, в школе преподавали на русском, а здесь… У меня оценки по украинской литературе с 6 до 11 выросли за год. Пришла осознанность того, что либо ты ценишь себя, свою нацию, свое государство, либо тебя заставят ценить чужое, оккупантское.

«Автомайдан»

– После 17-го года, когда просто вся среда изменилась, музыка, фильмы, ютуб, процесс общения, то, конечно, это повлияло на многих. О войне мы, конечно, не думали. Мало верилось, даже когда российские войска уже у границы стояли. Не помещалась мысль в голове, что после Второй мировой такой ужас может повториться здесь. Тогда я был среди автомайдановцев. Мы сражались за Летний театр, дачу Маразли. За сохранение культурного наследия. Все мы помним, как местные власти разрушали все подряд ради единственной цели – снести все, что находится в историческом центре или у моря, и продать под застройку. Никакой управы не было на это беззаконие. Но мы сражались. Поднимали шум, приглашали журналистов, противостояли коррупционным схемам.

А в 2022-м… Вот так все вместе, Стас Маденс, Виталий Устименко, я, как говорится, поставили всю свою работу на «военные рельсы». Сначала волонтерство, помощь переселенцам, войску. А потом…

На фронте тишина ждет выстрела

– Для меня, я думаю, началом полномасштабного вторжения была первая речь Путина, когда он в конце сказал, что мы покажем вам, что такое деколонизация. Я помню тот день, мы все обратили внимание на этот призыв. Но еще не могли поверить. Единственное понимание тогда было, что времени осталось очень мало. Будет беда.

И вот наступило 24 февраля 2022 года…

– 24-го числа я не спал. Помню, было около трех ночи, и тогда в Фейсбуке много людей сидело. Начинается Совбез ООН, параллельно речь Путина. Все мои друзья моментально стали друг другу писать… Началось? На словах о том, что начинается специальная военная операция, в Одессе произошли первые взрывы. Уже утром мы все дружно отправились в Тероборону. Узнали, что наш друг, Олег Кожушняк, уже и за город уехал. Ему, правда, не повезло. Не в очень хорошее подразделение он попал. «Без вести пропавший». А нас не взяли. Так началась наша волонтерская деятельность.

Людей было сотни, тысячи. Растерянные, испуганные. У всех в глазах один вопрос: что делать? У нас тогда не было ответа на этот вопрос. Поэтому мы молча помогали всем. Кому чем нужно было. Военным, кстати, тоже. 122 ТРО, морская пехота, конечно, в первую очередь тем, куда наши ребята пошли.

20 апреля 2023 года у Артака закончились полномочия в общественном Антикоррупционном совете, и ему как раз исполнилось 25 лет.

– Все. Теперь можно и самому на фронт. Мы работаем с беспилотниками. Я, скажем так, «главный инженер» подразделения. Занимаюсь всей технической стороной, развитием, инновациями в подразделении. БпЛА приходят разные. Некоторые нам подходят, некоторые нужно апгрейдить, чтобы были более эффективными.

Сегодня на нашем направлении – война беспилотников. Что мы, что противник пытаемся своими БпЛА на разных системах, на разных частотах поразить цель. Поэтому для нас главное – это маскировка, обходить РЭБ. Ситуация сложная, обманывать не буду. У оккупантов техники гораздо больше, небо над нами просто покрыто разными «птичками», головы не поднимешь. А ведь надо работать. Тогда начинаются игры с разными частотами, с разными каналами связи, некоторые более рэбостойкие, некоторые менее.

В ожидании масштабного наступления

– Сейчас все говорят о выступлении Путина, где он заявил об очередном наступлении, достаточно мощном, гораздо более мощном, чем в 2022 году. Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, что все эти территории будут захвачены уже летом. И это все реально, если ничего не делать. Потому что все-таки Россия – это сильный противник. И нельзя недооценивать технологии, страну. Мы должны развиваться, быть на шаг впереди развитием технологии. Ни количеством людей, ни финансированием нам их не опередить.

Я надеюсь, что мы, украинский народ, и военные, и наши страны-партнеры, это тоже понимают. И будут делать свое дело. Самое сложное – это понимание того, какой потенциал у нас может быть в этой войне, насколько мы можем быть лучше в целом.

В Одессе родители ждут, пока сыновья спасают жизни

– Мой брат служит в спецподразделении, потому назвать его имя не могу. Но именно он был и является наилучшим примером для меня. Отважный, мудрый, спокойный. Его задача – спасать жизни. И он это делает. Десятки наших побратимов сейчас живы благодаря ему. Вот это моя опора. В Одессе нас ждут родители. Конечно, с победой!

Программист в прошлом, Артак и сейчас программирует – только не для рынка, а для войны. Не для бизнеса, а для победы. Его работа – без ошибок. Один баг может стоить жизни. Один сбой – десятки разрушенных планов. Но в этом и его мотивация: он знает, ради чего и ради кого.