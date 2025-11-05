Ключевые моменты:

За экс-военкома Одесской области Евгения Борисова внесли залог в размере 20 136 200 грн.

Это уже третий залог по уголовным делам против Борисова – общая сумма превышает 100 млн грн.

31 октября суд назначил Борисову меру пресечения в виде залога по делу о самовольном оставлении части.

Экс-военком также является фигурантом дел о злоупотреблении властью и незаконном обогащении.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Как стало известно, залог в размере 20 136 200 гривен за бывшего начальника Одесского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова был внесен 4 ноября. По данным источника, эти деньги перечислило ООО «Эвагрейн».

Ранее за Борисова уже вносили залоги на сумму 36,3 млн и 44,4 млн гривен по другим уголовным делам. Таким образом, общая сумма залогов превысила 100 млн гривен.

31 октября Приморский райсуд Одессы определил меру пресечения экс-военкому Одесской области Евгению Борисову по делу о самовольном оставлении части в виде залога в 20 млн гривен.

Заседание по избранию меры пресечения длилось почти месяц – от 3 октября. Сторона обвинения сетовала, что Борисов затягивает процесс, не являясь на судебные заседания. Впоследствии его принудительно доставили на слушания.

Напомним, Евгений Борисов является фигурантом нескольких дел, в частности о злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.

