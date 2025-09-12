Ключевые моменты:

Постоянный покупатель

Мужчина внимательно рассматривает овощи:

– У вас, как всегда, все очень красивое и вкусное.

Продавщица (почему-то не в настроении):

– Ну и берите, а то мне здесь лишняя реклама не нужна.

– А дешевле будет?

– О, начинается… Не будет!

– Да я же ваш постоянный покупатель!

– А я не ваша постоянная продавщица!..

А что с сентябрьскими ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25–40 грн;

лук – 25–35 грн;

помидоры – 25–90 грн;

свекла – 35–50 грн;

кабачки – 20–45 грн;

огурцы – 25–55 грн;

сладкий перец – 30–80 грн;

баклажаны – 30–80 грн;

капуста – 30–40 грн;

чеснок – 130–150 грн;

морковь – 35–50 грн;

зелень в пучках – от 5 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 35–70 грн;

груши – 50–100 грн;

бананы – 60–80 грн;

грейпфруты – 60–80 грн;

гранаты – 180–230 грн;

лимоны – 80–130 грн;

виноград – 50–160 грн;

хурма – 90–180 грн;

апельсины – 60–130 грн;

клубника – 180–220 грн;

персики – 50–100 грн;

абрикосы – 50–90 грн;

сливы – 30–80 грн;

арбузы – 15–20 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 35–90 грн;

брынза – 200–270 грн;

творог – 100–160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 250–290 грн;

телячья шея – 200–220 грн;

ребра – 130–170 грн;

антрекот – 180–220 грн.

Свинина

задняя часть – 200–230 грн;

шея – 280–300 грн;

лопатка – 220–250 грн;

ребра – 210–220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70–250 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100–250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50–110 грн;

караси – 70–90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90–150 грн;

судак – 150–250 грн;

карп – 90–170 грн.

