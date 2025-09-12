Ключевые моменты:

  • На Привозе в сентябре картофель продают по 25–40 грн/кг, помидоры – по 25–90 грн/кг, огурцы – по 25–55 грн/кг.
  • Цены на фрукты: яблоки – 35–70 грн/кг, виноград – 50–160 грн/кг, арбузы – 15–20 грн/кг;
  • Яйца на Привозе стоят от 35 до 90 грн за десяток, творог – 100–160 грн/кг, брынза – 200–270 грн/кг.
  • Цены на мясо: говядина – от 180 до 290 грн/кг, свинина – 200–300 грн/кг;
  • Цены на рыбу: толстолобик – 50–110 грн/кг, судак – 150–250 грн/кг, карп – 90–170 грн/кг.

Постоянный покупатель

Мужчина внимательно рассматривает овощи:

– У вас, как всегда, все очень красивое и вкусное.

Продавщица (почему-то не в настроении):

– Ну и берите, а то мне здесь лишняя реклама не нужна.

– А дешевле будет?

– О, начинается… Не будет!

– Да я же ваш постоянный покупатель!

– А я не ваша постоянная продавщица!..

А что с сентябрьскими ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 25–40 грн;
  • лук – 25–35 грн;
  • помидоры – 25–90 грн;
  • свекла – 35–50 грн;
  • кабачки – 20–45 грн;
  • огурцы – 25–55 грн;
  • сладкий перец – 30–80 грн;
  • баклажаны – 30–80 грн;
  • капуста – 30–40 грн;
  • чеснок – 130–150 грн;
  • морковь – 35–50 грн;
  • зелень в пучках – от 5 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 35–70 грн;
  • груши – 50–100 грн;
  • бананы – 60–80 грн;
  • грейпфруты – 60–80 грн;
  • гранаты – 180–230 грн;
  • лимоны – 80–130 грн;
  • виноград – 50–160 грн;
  • хурма – 90–180 грн;
  • апельсины – 60–130 грн;
  • клубника – 180–220 грн;
  • персики – 50–100 грн;
  • абрикосы – 50–90 грн;
  • сливы – 30–80 грн;
  • арбузы – 15–20 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Цен на яйца на Привозе в сентябре 2025

  • яйца (десяток) – 35–90 грн;
  • брынза – 200–270 грн;
  • творог – 100–160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Мясо и колбасы на Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 250–290 грн;
  • телячья шея – 200–220 грн;
  • ребра – 130–170 грн;
  • антрекот – 180–220 грн.

Свинина

Сало на Привозе

  • задняя часть – 200–230 грн;
  • шея – 280–300 грн;
  • лопатка – 220–250 грн;
  • ребра – 210–220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70–250 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100–250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Рыба на Привозе

  • толстолобик – 50–110 грн;
  • караси – 70–90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90–150 грн;
  • судак – 150–250 грн;
  • карп – 90–170 грн.

Фото автора

