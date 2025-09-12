Ключевые моменты:
- На Привозе в сентябре картофель продают по 25–40 грн/кг, помидоры – по 25–90 грн/кг, огурцы – по 25–55 грн/кг.
- Цены на фрукты: яблоки – 35–70 грн/кг, виноград – 50–160 грн/кг, арбузы – 15–20 грн/кг;
- Яйца на Привозе стоят от 35 до 90 грн за десяток, творог – 100–160 грн/кг, брынза – 200–270 грн/кг.
- Цены на мясо: говядина – от 180 до 290 грн/кг, свинина – 200–300 грн/кг;
- Цены на рыбу: толстолобик – 50–110 грн/кг, судак – 150–250 грн/кг, карп – 90–170 грн/кг.
Постоянный покупатель
Мужчина внимательно рассматривает овощи:
– У вас, как всегда, все очень красивое и вкусное.
Продавщица (почему-то не в настроении):
– Ну и берите, а то мне здесь лишняя реклама не нужна.
– А дешевле будет?
– О, начинается… Не будет!
– Да я же ваш постоянный покупатель!
– А я не ваша постоянная продавщица!..
Выбор редакции: «Живой банк» – три коровы, или Как супруги из Одесской области выживают на пенсии
А что с сентябрьскими ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25–40 грн;
- лук – 25–35 грн;
- помидоры – 25–90 грн;
- свекла – 35–50 грн;
- кабачки – 20–45 грн;
- огурцы – 25–55 грн;
- сладкий перец – 30–80 грн;
- баклажаны – 30–80 грн;
- капуста – 30–40 грн;
- чеснок – 130–150 грн;
- морковь – 35–50 грн;
- зелень в пучках – от 5 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 35–70 грн;
- груши – 50–100 грн;
- бананы – 60–80 грн;
- грейпфруты – 60–80 грн;
- гранаты – 180–230 грн;
- лимоны – 80–130 грн;
- виноград – 50–160 грн;
- хурма – 90–180 грн;
- апельсины – 60–130 грн;
- клубника – 180–220 грн;
- персики – 50–100 грн;
- абрикосы – 50–90 грн;
- сливы – 30–80 грн;
- арбузы – 15–20 грн.
Статья по теме: Арбуз по-одесски: сколько стоит, как выбрать и кому не стоит есть
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 35–90 грн;
- брынза – 200–270 грн;
- творог – 100–160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 250–290 грн;
- телячья шея – 200–220 грн;
- ребра – 130–170 грн;
- антрекот – 180–220 грн.
Свинина
- задняя часть – 200–230 грн;
- шея – 280–300 грн;
- лопатка – 220–250 грн;
- ребра – 210–220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70–250 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100–250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50–110 грн;
- караси – 70–90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90–150 грн;
- судак – 150–250 грн;
- карп – 90–170 грн.
Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в начале осени: почему синие красные?
Фото автора