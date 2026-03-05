Ключевые моменты:

В Одессе бензин А-95 стоит от 67,99 до 70,99 грн/л, дизель — от 67,99 до 73,99 грн/л.

Причиной подорожания называют резкий рост мировых цен на нефть и нефтепродукты, а также влияние курса валют, логистики и налогов.

Антимонопольный комитет Украины потребовал от АЗС объяснить повышение цен и дал рынку три дня на ответ.

В Украине растут цены на топливо

В Украине снова фиксируют рост цен на бензин и дизель. На популярных автозаправках Одессы стоимость бензина А-95 сейчас колеблется от 67,99 до 70,99 гривны за литр. Дизельное топливо продают по цене от 67,99 до 73,99 гривны за литр, а премиальные марки бензина стоят более 78 гривен. Автогаз — около 41 грн за литр.

Такие же цены на топливо установлены на крупнейших сетях автозаправок в стране.

Ситуация на рынке топлива и реакция властей

В сети АЗС OKKO объясняют, что стоимость топлива в Украине напрямую зависит от мировых котировок нефти и нефтепродуктов. В последние дни они заметно выросли: только за два дня цена дизельного топлива на международных рынках увеличилась более чем на 240 долларов за тонну.

Поскольку Украина импортирует большую часть топлива, колебания на мировом рынке быстро отражаются на внутренних ценах. Кроме того, на стоимость влияют курс валют, логистика поставок и налоговая нагрузка.

В компании также отмечают, что топливо закупается ежедневно по текущим рыночным ценам, поэтому новые партии сразу влияют на ценники на АЗС. При этом, по словам представителей сети, подобный рост цен сейчас наблюдается во многих странах Европы и мира.

Отдельной проблемой называют невозможность создавать большие запасы топлива. В отличие от стран ЕС, где стратегические резервы могут покрывать до 90 дней потребления, украинские компании ограничены из-за рисков безопасности и возможных ударов по нефтебазам. Однако поставки топлива продолжаются в плановом режиме, поэтому угрозы дефицита на рынке пока нет.

На ситуацию уже отреагировали украинские власти. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что столь резкий скачок цен не может напрямую объясняться военными действиями в Иране, учитывая временной лаг между событиями и их влиянием на рынок.

«Все же понимают, что скачок цен на топливо, которое вы продаете, сейчас имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учетом временного лага», – говорится в Telegram-сообщении депутата.

По его словам, в условиях войны топливный бизнес должен учитывать и социальную ответственность и не использовать панические настроения для получения сверхприбылей.

Также ситуацию проверяет Антимонопольный комитет Украины. Глава ведомства Павел Кириленко сообщил, что участникам рынка направлены официальные запросы с перечнем вопросов.

АЗС должны в течение трех дней предоставить объяснения причин повышения цен на нефтепродукты, включая бензин, дизель и сжиженный газ.

«Эти требования очень со сжатыми сроками. Срок предоставлен три дня всем участникам реализации рынка светлых нефтепродуктов, именно для того, чтобы получить уже официальную информацию относительно причин оснований повышения цен на нефтепродукты, в том числе сжиженный газ», — отметил Кириленко в эфире «Суспільне новини».