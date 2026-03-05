Ключевые моменты:

Мировые цены на нефть и топливо выросли, что отразилось на стоимости бензина и дизеля в Украине.

АМКУ проверяет, не нарушают ли операторы АЗС законодательство о конкуренции при повышении цен.

4 марта участникам рынка были направлены требования предоставить информацию для анализа причин подорожания.

Цены на топливо в Украине не регулируются государством, рост носит общие европейские тенденции.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в последние дни мировые цены на нефть и нефтепродукты заметно выросли, что привело к подорожанию топлива в украинских сетях АЗС. В связи с этим АМКУ проводит контрольные мероприятия для проверки, нет ли нарушений законодательства о защите экономической конкуренции со стороны операторов АЗС при повышении цен в начале марта 2026 года.

В рамках осуществления этих мер 4 марта Комитет направил участникам рынков требования о предоставлении информации, необходимой для установления причин роста цен. При этом сроки предоставления сведений максимально сжаты.

«После получения информации Комитет проведет оперативный анализ предоставленных данных и в случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции примет соответствующие меры», – заверили в АМКУ.

В ведомстве также напоминают, что украинский рынок топлива полностью зависит от импорта, поэтому колебания мировых цен сказываются и на стоимости топлива для потребителей.

Сейчас рост стоимости топлива наблюдается не только в Украине, но и во всей Европе, что связано с резким скачком котировок на нефть на мировых рынках.

В то же время в АМКУ подчеркнули, что государство не регулирует цены на светлые нефтепродукты в ручном режиме, однако следит за честностью конкуренции.

Читайте также: Одесса – среди лидеров: какие авто массово завозили на Одесщину в 2025 году.