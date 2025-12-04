Ключевые моменты
- Одесса открывает главную елку и запускает праздничные локации с концертом Святого Николая.
- Для активных — пеший поход вдоль Барабойского водохранилища с видами и заброшенными железнодорожными объектами.
- Выходные наполнят уют: артфестиваль в «Лондонской», лекция о ватных рождественских игрушках и большая программа в Национальной библиотеке.
- На сценах города — грандиозные концерты Оли Поляковой, дуэта Иво Бобула и Лилии Сандулесы, а также новогодние номера «Дизель Шоу».
Открытие главной елки Одессы
Где: Греческая площадь
Когда: 6 декабря
На Дерибасовской зажгут новые световые инсталляции ангелов — символ благодарности и защиты. На Греческой площади откроют главную елку, «резиденцию добра», рождественские локации и праздничную ярмарку.
Начнется все концертом-спектаклем «Новогодняя Одиссея Святого Николая» с участием артистов «Лиги смеха», певицы Милы Нитич и большой детской программы. Яркое открытие одесского зимнего сезона гарантировано.
Пеший поход вдоль Барабойского водохранилища
Где: Теплодар
Когда: 6 декабря, 9:00
Маршрут Теплодар — Широкая Балка (около 8 км) проходит по западному берегу водохранилища. Участники увидят виды, шлюзы, дамбы, корни деревьев, дикие заросли и песчаные пляжи.
Запланированы остановка на заброшенном железнодорожном мосту, прогулка по остаткам узкоколейки и визит на старую станцию Карлсталь с водонапорной башней и артезианским колодцем. Маршрут сочетает природу и индустриальные объекты — отличный вариант активного отдыха.
Артфестиваль «Уют»
Где: отель «Лондонская», Приморский бульвар, 11
Когда: 6–7 декабря, 12:00–21:00
Фестиваль объединит выставку живописи, тематические экскурсии легендарной «Лондонской», лекции и мастер-классы для взрослых и детей. Гости смогут попробовать блюда от одесских гастропроектов, глинтвейн и праздничные угощения. В субботу в 15:00 — традиционная кутья от специального гостя.
На маркете соберутся украинские бренды, живая музыка и тематическая программа создадут по-настоящему праздничную атмосферу. Состоится и розыгрыш живой елки за донат.
Лекция и мастер-класс «Искусство рождественских украшений»
Где: ArtOdessa, Городской сад
Когда: 6 декабря, 16:00
Событие посвящено искусству ватной игрушки конца XIX — начала XX века. Будет представлена коллекция миниатюр мастерицы Оксаны Дмитриевой: сказочные персонажи, фольклорные образы, рождественские ангелы и зимние композиции.
В программе — лекция об истории ремесла, презентация экспозиции и мастер-класс по созданию собственной игрушки-оберега.
Праздничная программа «От Николая до Рождества»
Где: Национальная научная библиотека, Пастера, 13
Когда: 6–31 декабря, 12:00
Библиотека запускает месячную праздничную программу для детей и взрослых. Открытие состоится с участием детского хора, встречами с писателями, творческими зонами, викторинами и танцевальными импровизациями.
В течение декабря будут работать тематические выставки, мастер-классы по созданию украшений и подарков, интерактивные пространства — «Резиденция Снежной Королевы», комикс-зал, уголок Гарри Поттера. Гостей ждут экскурсии, фотозоны и семейные активности.
Гастроли Оли Поляковой
Где: Театр Музыкальной комедии
Когда: 10 декабря, 18:00
Главная суперблондинка Украины представит большое сольное шоу с новыми постановками, живым звуком и любимыми хитами. Ожидается яркая программа с юмором, драйвом и новогодним настроением.
Концерт Иво Бобула и Лилии Сандулесы
Где: Областная филармония
Когда: 10 декабря, 18:30
Легендарный дуэт исполнит свои знаменитые шлягеры — «Берег любви», «Луч моего сердца», «Встретились двое» — и новые композиции. Их голоса создадут теплую и трогательную атмосферу вечера.
«Дизель Шоу» — 10 лет
Где: Областная филармония
Когда: 11 декабря, 16:30
Юбилейный тур привезет премьерные новогодние номера, которые позже появятся на телеэкранах. На сцене выступят любимые артисты — Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Виктория Булитко и другие, а также Лилия Ребрик.
Гостей ждет теплый юмор, праздничная энергия и атмосфера большой семьи «Дизель Шоу».