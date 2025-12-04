Ключевые моменты

Одесса открывает главную елку и запускает праздничные локации с концертом Святого Николая.

Для активных — пеший поход вдоль Барабойского водохранилища с видами и заброшенными железнодорожными объектами.

Выходные наполнят уют: артфестиваль в «Лондонской», лекция о ватных рождественских игрушках и большая программа в Национальной библиотеке.

На сценах города — грандиозные концерты Оли Поляковой, дуэта Иво Бобула и Лилии Сандулесы, а также новогодние номера «Дизель Шоу».

Открытие главной елки Одессы



Где: Греческая площадь

Когда: 6 декабря

На Дерибасовской зажгут новые световые инсталляции ангелов — символ благодарности и защиты. На Греческой площади откроют главную елку, «резиденцию добра», рождественские локации и праздничную ярмарку.

Начнется все концертом-спектаклем «Новогодняя Одиссея Святого Николая» с участием артистов «Лиги смеха», певицы Милы Нитич и большой детской программы. Яркое открытие одесского зимнего сезона гарантировано.

Пеший поход вдоль Барабойского водохранилища



Где: Теплодар

Когда: 6 декабря, 9:00

Маршрут Теплодар — Широкая Балка (около 8 км) проходит по западному берегу водохранилища. Участники увидят виды, шлюзы, дамбы, корни деревьев, дикие заросли и песчаные пляжи.

Запланированы остановка на заброшенном железнодорожном мосту, прогулка по остаткам узкоколейки и визит на старую станцию Карлсталь с водонапорной башней и артезианским колодцем. Маршрут сочетает природу и индустриальные объекты — отличный вариант активного отдыха.

Артфестиваль «Уют»

Где: отель «Лондонская», Приморский бульвар, 11

Когда: 6–7 декабря, 12:00–21:00

Фестиваль объединит выставку живописи, тематические экскурсии легендарной «Лондонской», лекции и мастер-классы для взрослых и детей. Гости смогут попробовать блюда от одесских гастропроектов, глинтвейн и праздничные угощения. В субботу в 15:00 — традиционная кутья от специального гостя.

На маркете соберутся украинские бренды, живая музыка и тематическая программа создадут по-настоящему праздничную атмосферу. Состоится и розыгрыш живой елки за донат.

Лекция и мастер-класс «Искусство рождественских украшений»



Где: ArtOdessa, Городской сад

Когда: 6 декабря, 16:00

Событие посвящено искусству ватной игрушки конца XIX — начала XX века. Будет представлена коллекция миниатюр мастерицы Оксаны Дмитриевой: сказочные персонажи, фольклорные образы, рождественские ангелы и зимние композиции.

В программе — лекция об истории ремесла, презентация экспозиции и мастер-класс по созданию собственной игрушки-оберега.

Праздничная программа «От Николая до Рождества»



Где: Национальная научная библиотека, Пастера, 13

Когда: 6–31 декабря, 12:00

Библиотека запускает месячную праздничную программу для детей и взрослых. Открытие состоится с участием детского хора, встречами с писателями, творческими зонами, викторинами и танцевальными импровизациями.

В течение декабря будут работать тематические выставки, мастер-классы по созданию украшений и подарков, интерактивные пространства — «Резиденция Снежной Королевы», комикс-зал, уголок Гарри Поттера. Гостей ждут экскурсии, фотозоны и семейные активности.

Гастроли Оли Поляковой



Где: Театр Музыкальной комедии

Когда: 10 декабря, 18:00

Главная суперблондинка Украины представит большое сольное шоу с новыми постановками, живым звуком и любимыми хитами. Ожидается яркая программа с юмором, драйвом и новогодним настроением.

Концерт Иво Бобула и Лилии Сандулесы



Где: Областная филармония

Когда: 10 декабря, 18:30

Легендарный дуэт исполнит свои знаменитые шлягеры — «Берег любви», «Луч моего сердца», «Встретились двое» — и новые композиции. Их голоса создадут теплую и трогательную атмосферу вечера.

«Дизель Шоу» — 10 лет



Где: Областная филармония

Когда: 11 декабря, 16:30

Юбилейный тур привезет премьерные новогодние номера, которые позже появятся на телеэкранах. На сцене выступят любимые артисты — Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Виктория Булитко и другие, а также Лилия Ребрик.

Гостей ждет теплый юмор, праздничная энергия и атмосфера большой семьи «Дизель Шоу».