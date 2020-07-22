В Одессе митинговали велосипедисты: что требовали (фото)

Прокатиться по Одессе на велосипеде – еще то приключение. Владельцы двухколесного транспорта лавируют между пешеходами на тротуарах и машинами на проезжей части, рискуя попасть в ДТП. Ситуацию может изменить план устойчивой городской мобильности. “Одесская жизнь” узнавала, что это такое.
Спустя несколько дней после открытия велопешеходной эстакады на 10-й ст. Б. Фонтана наш корреспондент отправился туда узнать мнение велосипедистов об этой конструкции. Многие из них довольны, но отметили, что полноценная разметка все же нужна, как и на других участках Трассы Здоровья.