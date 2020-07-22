В Одессе митинговали велосипедисты: что требовали (фото)

Одесские велосипедисты будут пикетировать мэрию Одесские велосипедисты 22 июля проведут акцию около здания городского здания городского совета на Думской площади. ПОДРОБНЕЕ

Мир не из окна автомобиля: сможет ли Одесса стать городом для велосипедистов? Прокатиться по Одессе на велосипеде – еще то приключение. Владельцы двухколесного транспорта лавируют между пешеходами на тротуарах и машинами на проезжей части, рискуя попасть в ДТП. Ситуацию может изменить план устойчивой городской мобильности. “Одесская жизнь” узнавала, что это такое. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе будут массово гонять велосипедисты В Одессе состоится 19-я традиционная велосипедная гонка «Мемориал Уточкина». Она рассчитана на разные категории участников – от начинающих до ветеранов спорта. ПОДРОБНЕЕ