Ключевые моменты:

Институт Филатова с 2025 года присоединился к программе медицинских гарантий НСЗУ, что позволяет пациентам получать ряд офтальмологических услуг бесплатно.

Чтобы начать лечение, необходимо получить электронное направление от семейного врача или офтальмолога и обратиться в консультативную поликлинику института.

Бесплатно можно пройти базовую диагностику зрения, часть лабораторных анализов и ряд хирургических вмешательств, в частности операции по имплантации искусственного хрусталика при катаракте.

Из-за высокого спроса на плановые операции может быть очередь, однако ургентные вмешательства выполняются немедленно и также за счет государства.

Материал подготовлен на основе разъяснений медицинских специалистов Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины. В частности, директора учреждения Сергея Кацана — о том, какие операции сейчас выполняются бесплатно в рамках программы медицинских гарантий и как формируется очередь на хирургические вмешательства.

При подготовке материала журналисты «Одесской жизни» проанализировали правила получения медицинской помощи в рамках государственной Программы медицинских гарантий, которую администрирует Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Также проверен перечень бесплатных офтальмологических услуг, доступных пациентам с электронным направлением.

Отдельно использованы статистические данные самого института: за год консультативная поликлиника принимает около 203 тысяч пациентов, а количество хирургических вмешательств превышает 15 тысяч, при этом положительный результат лечения составляет более 98%.

Информацию также сверили с официальными правилами предоставления услуг в рамках Программы медицинских гарантий, которая регулирует перечень медицинской помощи, оплачиваемой государством.

Однако чтобы государство покрыло расходы, необходимо знать определенные правила: от «правильного» направления до особенностей планирования обследований. «Одесская жизнь» подготовила подробный гид: как записаться на прием, какие анализы и операции являются бесплатными и что делать, если операция требуется немедленно.

Справка «ОЖ»: почему украинцы выбирают Институт Филатова

Всемирно известный Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины является прежде всего научно-исследовательской организацией — здесь разрабатываются и внедряются уникальные авторские методы диагностики и лечения, благодаря которым ежегодно спасают зрение сотням и тысячам наших соотечественников. В прошлом году консультативная поликлиника института зарегистрировала почти 203 тысячи посещений, а количество хирургических вмешательств составило 15333. При этом положительные результаты лечения составили 98,64 %.

С 2025 года Институт Филатова сотрудничает с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и присоединился к программе медицинских гарантий (ПМГ), что позволяет людям получать широкий спектр услуг бесплатно.

Как начать лечение в Институте имени Филатова?

Начать нужно с электронного направления к офтальмологу. Его может выдать семейный врач, терапевт или лечащий офтальмолог — любой специалист, который считает необходимым направить пациента на консультацию. Далее с этим направлением необходимо обратиться в регистратуру консультативной поликлиники института. Пациента зарегистрируют, откроют амбулаторную карту и направят на доврачебное обследование. Получив результаты, пациента направляют к офтальмологу консультативной поликлиники, который после осмотра поставит диагноз и даст дальнейшие рекомендации.

Какие услуги можно бесплатно получить в клинике Филатова?

По программе медицинских гарантий бесплатно пациент может получить консультацию специалиста, а также базовые обследования:

определение остроты зрения,

измерение внутриглазного давления,

осмотр глазного дна,

осмотр передних отделов глаза (веки, роговица, хрусталик) с помощью щелевой лампы,

определение рефракции (способности глаза преломлять свет) для подбора очков, однако сам подбор очков является платной услугой;

ручная периметрия,

тест на контрастную чувствительность,

проверка адаптации глаз к темноте,

измерение аккомодации,

измерение движений глазного яблока и бинокулярной функции.

Установление диагноза может потребовать дополнительных исследований. Их также можно получить бесплатно, но только если выполнять исследования по одному в день из каждого класса.

Например, оптическая когерентная томография может быть выполнена в день консультации и будет для пациента бесплатной в рамках программы медицинских гарантий. А цветное фото глаза сделают на следующий день — и тогда эта процедура также будет бесплатной. Если же вы хотите пройти все исследования в один день, то придется оплатить все, кроме одного, которое по программе медицинских гарантий является бесплатным.

Кроме того, раз в месяц пациент может бесплатно получить консультацию смежных специалистов: терапевта, физиотерапевта или стоматолога. Чаще всего такая необходимость возникает при подготовке к операции.

Какие анализы можно сдать в Институте Филатова?

Клинические, микробиологические и иммунологические анализы также входят в программу медицинских гарантий. Сдать их пациенты могут по направлению врача-офтальмолога клиники в центре лабораторных исследований института или в выбранной лаборатории, которая сотрудничает с НСЗУ. В таких условиях до пяти анализов из каждого класса будут для пациента бесплатными.

Как будут лечить?

Сегодня те виды консервативного лечения без хирургического вмешательства (противовоспалительного, противоишемического, лечения неврита и атрофии зрительного нерва), которые покрываются программой медицинских гарантий, являются для пациента бесплатными. Поскольку существуют виды лечения, не входящие в ПМГ, при назначении терапии необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим специалистом относительно необходимости оплаты.

А если нужна операция?

— Операции хирургии одного дня, когда пациенту не нужно ложиться в стационар, а также плановые операции выполняются по программе медицинских гарантий НСЗУ и являются для пациентов бесплатными — их стоимость покрывает государство, — говорит Сергей Кацан, медицинский директор Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова. — На сегодняшний день наиболее востребованными являются операции по имплантации искусственного хрусталика при катаракте. Запись ведется уже на осень. Спрос значительно превышает наши возможности. Но люди относятся к этому с пониманием. Они приезжают к нам, проходят все обследования, записываются в очередь и затем приходят непосредственно перед проведением операции.

Также бесплатно выполняются другие виды хирургических вмешательств при глаукоме, на роговице и сетчатке, а также после травм, полученных военными или гражданскими.

Важно! На такие вмешательства также может быть очередь, учитывая количество пациентов, которые приезжают в клинику со всех уголков Украины.

Если ситуация требует неотложного вмешательства и пациент не может ждать в очереди, операция выполняется сразу — в ургентном порядке. Ургентные вмешательства также являются бесплатными.

Программа медицинских гарантий покрывает также расходы на питание в стационаре. Если же пациент выбирает пребывание в палате повышенного комфорта или индивидуальное питание, за это нужно будет заплатить — по утвержденным тарифам на счет института. Так же оплачивается и самостоятельный выбор лечащего специалиста, а также отдельные услуги, которые не покрываются государством и входят в перечень платных услуг клиники. Ознакомиться с перечнем и тарифами пациенты могут на сайте Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова и на стендах в уголках потребителя.

