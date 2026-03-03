Ключевые моменты:

В этот день в рамках Всемирного дня борьбы с ожирением, при поддержке Департамента здравоохранения Одесского горсовета и Центра здоровья, во всех детских медучреждениях города пройдет День скрининга избыточной массы тела.

Как сообщили в одесской мэрии, мероприятие направлено на повышение осведомленности родителей о профилактике и раннем выявлении избыточной массы тела у детей.

Зачем это нужно?

Лишний вес в детском возрасте – это не просто «милые щечки», а серьезный фактор риска для развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с опорно-двигательным аппаратом. Своевременная проверка поможет родителям вовремя скорректировать образ жизни ребенка.

В этот день все желающие могут:

бесплатно пройти процедуру взвешивания и замера параметров;

получить профессиональную оценку индекса массы тела ребенка;

узнать об основных факторах риска и получить рекомендации по профилактике.

Где и когда пройти обследование?

Адреса и график акции 4 марта:

Детский консультативно-диагностический центр им. академика Б.Я. Резника

ул. Всеволода Змиенко, 10, 1-й этаж, каб. № 14, с 9:00 до 15:00.

Детская городская поликлиника № 1

ул. Праведников мира, 36 и ул. Атамана Чепиги, 54. Прием врачей-педиатров с 9:00 до 17:00.

Детская городская поликлиника № 2

ул. Владислава Бувалкина, 59 и просп. Князя Владимира Великого, 67. Прием врачей-педиатров с 9:00 до 19:00.

Детская городская поликлиника № 3

ул. Еврейская, 11 и ул. Павла Зеленого, 14/16. Прием врачей-педиатров с 8:00 до 20:00.

Детская городская поликлиника № 4

ул. Добровольцев, 26, 2-й этаж. Прием врачей-педиатров с 8:00 до 14:00.

Детская городская поликлиника № 5

ул. Евгения Танцюры, 80. Прием врачей-педиатров с 8:00 до 20:00.

Детская городская поликлиника № 6

ул. Академика Филатова, 7а. Прием врачей-педиатров с 8:00 до 19:00.

Детская городская поликлиника № 7

ул. Старопортофранковская, 46. 2-й этаж, кабинет детского эндокринолога № 19, с 9:00 до 13:00.