После ликвидации МСЭК инвалидность устанавливают экспертные команды в кластерных и надкластерных больницах — без привязки к месту регистрации.

Направление оформляет лечащий или семейный врач после 120 дней непрерывной нетрудоспособности или 150 дней с перерывами в течение года.

Пациент может пройти оценивание лично или заочно (в тяжелых случаях) и имеет право привлечь представителя или адвоката.

Решение можно обжаловать в течение 40 дней, а при несогласии с повторным заключением — обратиться в суд в течение 3 месяцев.

Шаг 1: обратитесь к врачу за направлением

МСЭК в Украине отменили в конце 2024 года, и с 2025 года заработала новая система оценки повседневного функционирования человека. Теперь решения принимают экспертные команды в крупных больницах, а пациент больше не привязан к месту прописки.

Главное отличие новой модели — оценивают не только диагноз, но и уровень повседневного функционирования человека. Решение принимает команда врачей в рамках электронной системы здравоохранения. Это минимизирует бумажный документооборот и снижает влияние человеческого фактора.

По данным Одесской областной клинической больницы, только за прошлый год экспертная команда рассмотрела 4539 обращений. Это свидетельствует о том, что система уже работает в реальном масштабе.

Как пройти процедуру без лишних расходов и что делать в случае отказа — объясняет руководитель экспертной команды Одесской областной клинической больницы Владимир Махонин.

— Ваш путь начинается не в кабинете экспертов, а у вашего врача, — говорит Владимир Махонин. Это может быть ваш профильный врач (тот, кто лечит инвалидизирующее заболевание), семейный врач или глава военно-врачебной комиссии (ВВК).

— Пациент предоставляет все необходимые документы. Затем врач или его помощник (медицинская сестра) сканирует их, чтобы лечащий врач мог заполнить все разделы соответствующей формы в электронной системе.

Когда обращаться: если вы болеете 120 дней подряд или 150 дней с перерывами в течение последнего года. После этого вас должны направить на комиссию для установления инвалидности или продления больничного.

Шаг 2: собираем документы

— Владимир Романович, пациент должен подавать только оригиналы медицинских документов?

— Постановление Кабинета министров № 1338 требует подавать именно оригиналы, однако на семинарах нам говорят, что можно использовать и копии, даже черно-белые. И мы их принимаем. Сканирование документов должен выполнять помощник врача или сам врач, который подает документы.

Совет эксперта: если вас заставляют делать ксерокопии или сканы за свой счет — это нарушение. Смело обращайтесь с жалобой к руководителю медучреждения.

Какие документы понадобятся для установления инвалидности

Для электронного дела вам понадобятся:

Паспорт (или иное удостоверение личности). Идентификационный код (ИНН). Медицинские документы: выписки, результаты анализов, обследований и заключения врачей. Направление от врача к экспертной команде. Другие документы, которые могут быть необходимы (например, документы о предыдущем лечении, операциях и т.п.).

Шаг 3: выберите больницу (теперь без «прописки»)

— Когда весь пакет документов собран и внесен в электронную систему, врач вместе с пациентом выбирают медицинское учреждение, где будет проходить оценивание, — говорит Владимир Махонин.

Это одно из главных изменений. Раньше вы были «привязаны» к МСЭК по месту регистрации. Сейчас пациент сам выбирает, куда обращаться.

— Жесткой привязки к месту проживания пациента, как было раньше, уже нет. Поэтому к нам иногда приезжают жители других городов Украины, а наши пациенты могут проходить оценивание не в Одессе.

Шаг 4: едем на комиссию — лично или заочно?

После изучения электронного дела экспертная команда назначает день и время его рассмотрения. Это может происходить по двум сценариям — в зависимости от состояния пациента:

Личное присутствие: вы имеете право прийти на заседание. Можно взять с собой группу поддержки — родственника, побратима или адвоката (для этого нужно написать заявление администратору команды).

Заочно (по документам): если состояние очень тяжелое (например, III или IV стадии заболеваний крови), комиссия примет решение без вашего участия. Это защитит вас от лишних стрессов и инфекций. Все случаи заочного рассмотрения прописаны в постановлении Кабинета министров № 1338.

Шаг 5: получите решение

Решение придет вам на электронную почту, если вы указали ее в пакете документов. Бумажную выписку можно получить:

непосредственно у экспертной команды;

у своего врача, который выдавал направление.

Вместе с решением вы получите программу реабилитации — это ваш план восстановления и получения государственной помощи.

Шаг 6: что делать, если вы не согласны с решением?

Если вы не согласны с решением экспертной команды, у вас есть право на обжалование. На это отводится 40 календарных дней с момента получения выписки.

Как подать жалобу?

Онлайн: через электронную систему здравоохранения или через врача, который направлял пациента на оценивание. По почте: по адресу Центра оценки функционального состояния (49005, город Днепр, переулок Феодосия Макаревского, 1-А, ГУ «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности МОЗ Украины»). Жалобу следует отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.

К жалобе необходимо добавить:

копию выписки из решения экспертной команды;

документы, подтверждающие позицию пациента;

если действует представитель — доверенность.

По итогам рассмотрения Центр может подтвердить решение, отменить его полностью или частично либо принять новое решение.

Если решение Центра вас также не устроит, у вас есть 3 месяца для обращения в суд.

Важно для военнослужащих

Если военнослужащему назначено оценивание, а он находится в воинской части, экспертная команда при необходимости может обратиться к командиру части с просьбой направить его на оценивание.

Статистика по Одесской области

Только за прошлый год в экспертную команду Одесской областной клинической больницы обратились 4539 человек. Новая система также снимает ограничения на работу: теперь даже с I группой инвалидности человек может официально работать и получать зарплату вместе с пенсией.

Памятка: 3 главных права пациента при установлении инвалидности по новым правилам

Цифровизация — за счет больницы, а не пациента. Сканирование документов — обязанность медучреждения. Вы сами выбираете больницу для оценивания. Вы имеете право на группу поддержки или представителя.

