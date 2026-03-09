Ключевые моменты:

Социальные автобусы временно заменяют электротранспорт, который не работает с декабря.

В городе уже запустили 14 маршрутов, но регулярно курсируют не все.

Пассажиры жалуются на несоблюдение расписания и пропуски рейсов, особенно вечером.

Социальные автобусы в Одессе 9 марта: график движенния

В Одессе в понедельник, 9 марта, продолжают курсировать социальные автобусы по 14 маршрутам. Они временно заменяют трамваи и троллейбусы, которые не работают уже несколько месяцев.

На официальных ресурсах городского совета опубликовали расписание движения. При этом отмечается, что график является ориентировочным. Фактическое время прибытия автобусов может отличаться из-за дорожной ситуации, задержек или технических неисправностей транспорта.

Расписание движения социальных маршрутов:

С1 «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады»:

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 06:20, 06:40, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 09:20, 10:00 11:55, 12:30, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 19:10.

Последний рейс от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 19:10.

Отправление от ул. 28-й бригады: 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:55, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:00 19:40.

Последний рейс от ул. 28-я бригада: 19:40.

С3 «ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная»

Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.

Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

С4 «Тираспольское шоссе (Два столба) – ул. Дегтярная» (частично дублирует маршрут трамвая №21)

Отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00 (отдельные отправления от зуп. «Западное кладбище», 0 14:50).

Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:30 «К», 08:30 «К», 09:30 «К», 10:30, 14:30 «К», 16:00, 17:00, 18:00 (рейсы к Западному кладбищу).

По маршруту трамваев:

№5 «Аркадия — Железнодорожный вокзал»

Отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

№10 «Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал»

Отправление от ул. Ицхака Рабина: 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 15:00 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00.

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:30, 12:30, 15:00 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30.

№15 «ст.«Одесса-Товарная» (пл. Алексеевская) – пл. Тираспольская – Слободской рынок»

Отправление от ст. «Одесса-Товарная» (пл. Алексеевская): 06:15, 06:57, 07:39, 08:21, 10:03, 10:45, 12:27, 13:09, 13:51, 14:33, 15:55, 1 18:03, 18:45.

Отправление от Слободского рынка: 06:57, 07:39, 08:21, 09:03, 10:45, 11:27, 13:09, 13:51, 14:33, 15:15, 15:57, 16:39, 18 19:27.

№17 «Куликовое поле — 14 в. В. Фонтана»

Отправление от Куликово поле (ул. Канатная): 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09 10:46, 11:12, 11:50, 12:06, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 14:14, 14:46, 15:02, 15:34 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02.

Отправление от 14 в. В. Фонтана: 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:42, 09:58, 10:30 11:44, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 13:58, 14:14, 14:46. 15:18, 15:34, 16:06, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02, 19:38.

№26 «ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал»

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 06:42, 06:54, 07:06, 07:18, 07:30, 07:42, 07:54, 08:06, 08:18, 08:30, 08:42, 08:98, 0 09:42, 09:54, 10:06, 10:18, 10:30, 10:42, 10:54, 11:06, 11:30, 11:54, 12,18, 12:42, 12:54, 13:48 14:30, 14:42, 14:54, 15:06, 15:18, 15:30, 15:42, 15:54, 16:06, 16:18, 16:30, 16:42, 16:54, 17:06 17:42, 17:54, 18:06, 18:18, 18:30, 18:42, 18:54, 19:06.

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:15, 07:27, 07:39, 07:51, 08:03, 08:15, 08:27, 08:39, 08:51, 09:03, 09:15 09:51, 10:03, 10:15, 10:27, 10:39, 10:51, 11:03, 11:15, 11:27, 11:39, 11:51, 12:15, 12:39, 13,03 14:03, 14:27, 14:51, 15:15, 15:27, 15:39, 15:51, 16:03, 16:15, 16:27, 16:39, 16:51, 17:03, 17:15 17:51, 18:03, 18:15, 18:27, 18:39, 18:51, 19:03, 19:15, 19:27, 19:39, 20:00.

№27 «ул. Архитекторская — просп. Свободы»

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

По маршрутам троллейбусов:

№3 «ст. Застава I — Парк Шевченко»

Отправление от ст. Залог I: 06:30, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:50, 1.

Отправление от Парка Шевченко: 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 13:10, 14:30, 15:50, 16:30, 17:10, 17 19:50.

№8 «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»

Отправление от Суперфосфатного завода: 06:30, 07:05, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:35, 16:35 18:40, 19:25.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:05, 07:45, 08:25, 09:05, 09:45, 10:25, 11:05, 13:05, 14:25, 15:45, 16:25, 16:25 18:30, 19:15, 20:00.

№9 «ул. Инглези — ул. Ришельевская»

Отправление от ул. Инглези: 06:30, 06:42, 06:54, 07:06, 07:18, 07:30, 07:42, 07:54, 08:06, 08:18, 08:30, 08:42, 08:54, 09 09:42, 09:54, 10:06, 10:18, 10:30, 10:42, 10:54, 11:06, 11:30, 11:54, 12:18, 12:42, 12:54, 13:48 14:30, 14:42, 14:54, 15:06, 15:18, 15:30, 15:42, 15:54, 16:06, 16:18, 16:30, 16:42, 16:54, 17:06 17:42, 17:54, 18:06, 18:18, 18:30, 18:42, 18:54, 19:06.

Отправление от ул. Ришельевской: 07:15, 07:27, 07:39, 07:51, 08:03, 08:15, 08:27, 08:39, 08:51, 09:03, 09:15, 09:27, 09:53 10:15, 10:27, 10:39, 10:51, 11:03, 11:15, 11:27, 11:39, 11:51, 12:15, 12:39, 13:03, 13:27, 13:39 14:51 15:15 15:27 15:39 15:51 16:03 16:15 16:27 16:39 16:51 17:03 17:15 17:27 17:39 18:15, 18:27, 18:39, 18:51, 19:03, 19:15, 19:35, 20:00.

№10к «Пересыпский мост – ул. Ришельевская»

Отправление от Пересыпского моста: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от ул. Ришельевской: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

№12 «ул. Архитекторская – ул. Святослава Рихтера»

Отправление от ул. Архитекторская: 06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Отправление от ул. Святослава Рихтера: 06:15, 07:15, 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Напомним, городской электротранспорт в Одессе остановился 13 декабря прошлого года. Причиной стали серьезные повреждения энергетической инфраструктуры в Одессе и области. Чтобы частично решить проблему с перевозками, власти запустили социальные автобусные маршруты, которые дублируют основные линии трамваев и троллейбусов. Однако количество автобусов ограничено.

Всего в городе запустили 14 социальных маршрутов, но жители города регулярно жалуются на проблемы с движением автобусов. По словам пассажиров, водители нередко не придерживаются опубликованного расписания, а некоторые рейсы вообще пропускаются. Особенно часто такие ситуации возникают в вечернее время, из-за чего людям сложно планировать поездки по городу и рассчитывать на этот транспорт.

Читайте также: В части Одесской области на сутки отключат газ: где пройдут ремонтные работы