Ключевые моменты:

Пес Паштет, которого нашли с огнестрельным ранением на улице Львовской в Одессе 9 июля, находится в реанимации в критическом состоянии;

Кто стрелял в собаку на Таирова в Одессе, пока неизвестно;

Местные жители отмечают, что пес Паштет всегда был спокойным и доброжелательным. Что побудило в него стрелять, неизвестно;

Общественная зоозащитная организация «Animal SOS Odessа» открыла сбор на спасение Паштета.

Как рассказала глава общественной организации ОО «Закон природы» Яна Титаренко, сейчас собака, которую со следами пулевого ранения нашли местные жители на улице Львовской в среду, 9 июля, находится в критическом состоянии. Ветеринары борются за ее жизнь.

Кто стрелял в пса Паштета, пока неизвестно. Зоозащитники написали заявление в полицию. Теперь стражи порядка должны допросить свидетелей и изучить записи с видеокамер.

Выяснилось, что собаку ранили в морду, попав в зону у носа. У животного сломана челюсть, разорвана оболочка легкого, а также диагностирован пневмоторакс и большая потеря крови.

Как рассказала зоозащитница, вчера, 9 июля, животное два часа находилось в реанимации ветклиники, после чего было помещено в кислородный бокс. Сейчас собаке «постоянно капают лекарства».

При этом Яна Титаренко особо отметила оперативность и отзывчивость патрульных полицейских.

«Они помогли погрузить эту собаку (в авто). Затем они сопровождали нас в отделение, чтобы мы написали заявление, и сами поехали это заявление зарегистрировали. Постоянно были с нами, спрашивали о состоянии собаки. И сейчас мы до сих пор с ними переписываемся. Я даже на спецлинии полиции оставила благодарность экипажу Океан-102», – поделилась общественница.

А местные жители рассказали, что пса с кличкой Паштет в их районе знают все. Они отмечают, что собака всегда была спокойной, отличалась доброжелательным нравом и никогда ни на кого не нападала. Что могло побудить неизвестного выстрелить в это животное, неизвестно.

По уточненной информации, которую обнародовала сегодня общественная зоозащитная организация «Animal SOS Odessа», по состоянию на 10 июля состояние животного остается стабильно тяжелым.

«Состояние тяжелое. Когда начинает самостоятельно дышать, легкие надуваются. Поставили клапан. Пневматорокс. Если состояние стабилизируется, то сделают операцию», – говорится в сообщении.

Также организация открыла сбор на спасение Паштета, поскольку стоимость реанимации, последующего лечения и медпрепаратов непосильна для зоозащитников. Они призывают неравнодушных к судьбе дворового пса присоединиться к сбору:

Ссылка на банку

Номер карты банки: 4441 1111 2593 3170

Пополнить конверт через Приват24

Номер карты конверта: 5168752145089150

Paypal: [email protected] (для раненой собаки).

По материалам УСИ