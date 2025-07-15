Ключевые моменты:

10 июля 2025 года в Киеве убит полковник СБУ Иван Воронич — ветеран контрразведки.

Исполнители: Гулализада Хагани и Нармин Гулиева — агенты РФ с азербайджанскими паспортами.

Гулиева попала в Украину через пункт пропуска в Одесской области.

Цель: месть за диверсионные операции СБУ.

Агенты ликвидированы 13 июля при попытке сопротивления.

Убийство полковника СБУ Ивана Воронича совершили Гулализада Хагани и Нармин Гулиева. Оба имеют паспорта Азербайджана, но на самом деле тесно связаны с криминальными группировками в России. Они найдены по горячим следам после преступления.

«Доказательства их причастности очевидны, и сомнения не вызывают, поскольку россияне их использовали как одноразовых. На обмен россияне их забирать бы не стали, ценности они никакой для ФСБ не имеют, они действовали за деньги и кроме заказчика не знали ничего. Поэтому оба ликвидированы при попытке оказать сопротивление и убежать. Теперь даже прах их рассеется без вести», — поделился подробностями в своем телеграм-канале журналист Юрий Бутусов.

Гулиева въехала в Украину 15 мая из Молдовы через пункт пересечения Маяки-Удобное.

Хагани пытался пересечь официально государственную границу на том же пункте пересечения Маяки-Удобное 27 февраля 2025-го года. Но поскольку в базах данных украинских правоохранителей он был указан как мафиози, во въезде в Украину ему официально отказали и запретили въезд до 2030-го года. То есть убийца оказался и действовал в Украине нелегально.

Целью операции был именно Воронич — бывший руководитель 5-го управления контрразведки СБУ, которое с 2015 года проводило диверсионные миссии на оккупированных территориях и ликвидировало десятки российских командиров.

Агенты установили наблюдение за его домом в Голосеевском районе Киева, воспользовались открытыми данными о регистрации, и утром 10 июля совершили убийство — пять выстрелов в упор.

13 июля глава СБУ Василий Малюк подтвердил, что вражеские агенты были ликвидированы в ходе спецоперации.

«По результатам проведения негласных розыскных, активных контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы», — сообщил Малюк.

Это второй за время полномасштабного вторжения случай организованного покушения российских спецслужб в Киеве против государственных чиновников, который достоверно подтвержден и доказан, отметил Юрий Бутусов. Ранее, также в этом году, российские агенты совершили в Киеве покушение на жизнь военнослужащего ВСУ, он чудом выжил. Теракты были и в других городах Украины — и против военных, и против известных волонтеров, которые делают весомый вклад в победу.

Напомним, Служба безопасности Украины квалифицирует взрыв авто, который грянул утром, 5 июля, в Киевском районе Одессы, как попытку теракта.

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