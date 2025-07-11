Ключевые моменты:

Одесский Привоз в июле: жара, загадочные «дыни слотки» и немного юмора;

Цены на овощи, фрукты, яйца, мясо и рыбу на одесском Привозе в июле.

Какие-какие дыни?!

Мужчина вчитывается:

– «Арбуз Татрбунар и дыни слотки»… Это что оно такое?.. Особенно меня интересует это «слотки».

Один из покупателей:

– Разве не понятно?

– А вам понятно?

– Слушай, ты же уже понял: арбузы – из Татарбунар, а дыни сладкие! Пришел насмехаться? Жара на юмор вдохновляет?

– Вдохновляет, еще как вдохновляет. Я такие «штучки» собираю, записываю…

– А потом?

– Друзьям рассказываю.

– Друзьям рассказываешь? Боже, ради чего только люди на тот Привоз не приходят!

А что с ценами на жарком Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25–40 грн;

лук – 25–35 грн;

помидоры – 40–120 грн;

свекла – 35–50 грн;

кабачки – 20–45 грн;

огурцы – 25–45 грн;

сладкий перец – 60–130 грн;

баклажаны – 100–130 грн;

капуста – 30–40 грн;

чеснок – 140–150 грн;

морковь – 50–70 грн;

зелень в пучках – от 5 грн;

кукуруза – 25–30 грн (за один початок).

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 60–90 грн;

груши – 70–120 грн;

бананы – 60–80 грн;

грейпфруты – 60–80 грн;

гранаты – 180–230 грн;

лимоны – 80–150 грн;

виноград – 90–200 грн;

хурма – 90–180 грн;

апельсины – 60–130 грн;

черешня – 60–150 грн;

вишня – 80–160 грн;

клубника – 80–140 грн;

крыжовник – 180–200 грн;

персики – 50–100 грн;

абрикосы – 70–110 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 50-90 грн;

брынза – 200-270 грн;

творог – 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-270 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 130-170 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 170-200 грн;

шея – 230-260 грн;

лопатка – 200-230 грн;

ребра – 210-220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-240 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-110 грн;

караси – 70-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

карп – 80-150 грн.

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