Ключевые моменты:
- Одесский Привоз в июле: жара, загадочные «дыни слотки» и немного юмора;
- Цены на овощи, фрукты, яйца, мясо и рыбу на одесском Привозе в июле.
Какие-какие дыни?!
Мужчина вчитывается:
– «Арбуз Татрбунар и дыни слотки»… Это что оно такое?.. Особенно меня интересует это «слотки».
Один из покупателей:
– Разве не понятно?
– А вам понятно?
– Слушай, ты же уже понял: арбузы – из Татарбунар, а дыни сладкие! Пришел насмехаться? Жара на юмор вдохновляет?
– Вдохновляет, еще как вдохновляет. Я такие «штучки» собираю, записываю…
– А потом?
– Друзьям рассказываю.
– Друзьям рассказываешь? Боже, ради чего только люди на тот Привоз не приходят!
А что с ценами на жарком Привозе?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25–40 грн;
- лук – 25–35 грн;
- помидоры – 40–120 грн;
- свекла – 35–50 грн;
- кабачки – 20–45 грн;
- огурцы – 25–45 грн;
- сладкий перец – 60–130 грн;
- баклажаны – 100–130 грн;
- капуста – 30–40 грн;
- чеснок – 140–150 грн;
- морковь – 50–70 грн;
- зелень в пучках – от 5 грн;
- кукуруза – 25–30 грн (за один початок).
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 60–90 грн;
- груши – 70–120 грн;
- бананы – 60–80 грн;
- грейпфруты – 60–80 грн;
- гранаты – 180–230 грн;
- лимоны – 80–150 грн;
- виноград – 90–200 грн;
- хурма – 90–180 грн;
- апельсины – 60–130 грн;
- черешня – 60–150 грн;
- вишня – 80–160 грн;
- клубника – 80–140 грн;
- крыжовник – 180–200 грн;
- персики – 50–100 грн;
- абрикосы – 70–110 грн.
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Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 50-90 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 100-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-270 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-170 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170-200 грн;
- шея – 230-260 грн;
- лопатка – 200-230 грн;
- ребра – 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-240 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-110 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 80-150 грн.
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