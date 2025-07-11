Ключевые моменты:

  • Одесский Привоз в июле: жара, загадочные «дыни слотки» и немного юмора;
  • Цены на овощи, фрукты, яйца, мясо и рыбу на одесском Привозе в июле.

Какие-какие дыни?!

Мужчина вчитывается:

– «Арбуз Татрбунар и дыни слотки»… Это что оно такое?.. Особенно меня интересует это «слотки».

Один из покупателей:

– Разве не понятно?

– А вам понятно?

– Слушай, ты же уже понял: арбузы – из Татарбунар, а дыни сладкие! Пришел насмехаться? Жара на юмор вдохновляет?

– Вдохновляет, еще как вдохновляет. Я такие «штучки» собираю, записываю…

– А потом?

– Друзьям рассказываю.

– Друзьям рассказываешь? Боже, ради чего только люди на тот Привоз не приходят!

А что с ценами на жарком Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Овощи на Привозе

  • картофель – 25–40 грн;
  • лук – 25–35 грн;
  • помидоры – 40–120 грн;
  • свекла – 35–50 грн;
  • кабачки – 20–45 грн;
  • огурцы – 25–45 грн;
  • сладкий перец – 60–130 грн;
  • баклажаны – 100–130 грн;
  • капуста – 30–40 грн;
  • чеснок – 140–150 грн;
  • морковь – 50–70 грн;
  • зелень в пучках – от 5 грн;
  • кукуруза – 25–30 грн (за один початок).

кукуруза на Привозе

Одесский Привоз в июле

На Привозе в июле

Одесский Привоз: ряды с зеленью

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 60–90 грн;
  • груши – 70–120 грн;
  • бананы – 60–80 грн;
  • грейпфруты – 60–80 грн;
  • гранаты – 180–230 грн;
  • лимоны – 80–150 грн;
  • виноград – 90–200 грн;
  • хурма – 90–180 грн;
  • апельсины – 60–130 грн;
  • черешня – 60–150 грн;
  • вишня – 80–160 грн;
  • клубника – 80–140 грн;
  • крыжовник – 180–200 грн;
  • персики – 50–100 грн;
  • абрикосы – 70–110 грн.

Фрукты и ягоды на Привозе

Привоз, цены на фрукты

Читайте также и сравнивайте: Цены на одесском Привозе в начале июля: «Сколько потянет арбузик?»

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 50-90 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 100-160 грн.

Яйца на Привозе, июль 2025 г.

Творог и брынза на Привозе

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-270 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-170 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Колбаса и мясо на Привозе

Свинина

  • задняя часть – 170-200 грн;
  • шея – 230-260 грн;
  • лопатка – 200-230 грн;
  • ребра – 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-240 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Одесский Привоз: пиво и рыба

  • толстолобик – 50-110 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

Это интересно: Одесситы, осторожно – как бы вам ядовитую рыбу не впарили!

Фото автора

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме