«Старая Одесса»: историческое путешествие с невероятными тайнами (фоторепортаж)

«Старая Одесса»: когда начинается чудо?

Вот, думала я себе, должно быть, сделали какую-то «стилизацию под старину». Оказалось: все представленное в двух комнатах — подлинное, настоящее, живое. И все, что вы там увидите (и услышите!) становится путешествием историей, где по дороге вас встретят и невероятные чисто одесские тайны, и предметы быта одесситов давних-давних времен, и вещи, о которых вы даже представления не имели. И все это – Старая наша с вами Одесса!

У нас есть Книгарня-кав’ярня, а теперь — и Музей-кафе. Кстати, находится он на том месте, где еще 150 лет назад продавали сладости, халву, шербет и рахат-лукум.

…Чудо начинает происходить, как только вы начинаете спускаться по ступенькам. Вас уже здесь встретят эти самые «аутентичные интересности», а потом вы начнете немного путаться, потому что бариста Ольга Манелис в «Старой Одессе» еще и гид (или, может, гид — это еще и бариста?).

Старый телефонный аппарат и «болезненная тема»

Вы просто зашли выпить вкусный кофе (чай) со вкусняшками? Но вы забудете обо всем практически сразу, ведь как не начать задавать вопрос за вопросом, увидев старый телефонный аппарат, какие-то старинные предметы за стеклом и… (невероятно!) уголок работ Костанди и украинских художников одесской школы конца ХІХ-начала ХХ веков. И все это — оригиналы…

Старые-старые плакаты, деньги, салфетки из известной одесской кофейни Фанкони еще «тех» времен…

Фотографии одесситов позапрошлого века, открытки, гравюры… А еще вас ждет с чисто одесским юмором ответ (известно кому) об Украине, которую «создал» Ленин.

О, если бы я могла в материале только «насчитать» все то, что вы здесь увидите, о чем вы услышите!..

Да, пожалуй, и не надо. Ведь даже давняя «болезненная» тема «сколько лет Одессе?» здесь тоже подается оригинально, интересно, с ответами и представленными раритетами…

«Старая Одесса»: подсвечник со стилетом и другие раритеты

Есть вещи очень старые, еще времен Киевской Руси. Представлен даже казацкий полковой котел восемнадцатого века.

Уникальные книги с автографами тех, кто писал об Одессе, посуда, даже вот это «нечто стеклянное и загадочное». А это и есть загадка для посетителя: ну что, что могло храниться в этом сосуде? Оказывается, мы стоим перед важной вещью давних времен: она сделана… для ловли мух.

А это что? Прогулочная трость? Да, только вот, как рассказывает (и демонстрирует) Ольга, она еще со стилетом, да еще и связан с именем Япончика. Наша гид-бариста показывает еще и старинный подсвечник. Так вот, он тоже со стилетом!

Сколько интересного, и ко всему так и хочется прикоснуться, в руках подержать, послушать рассказ… Ведь каждая вещь — это страничка истории родного города.

«Ощущение: касаться истории»

Музей-кафе «Старая Одесса», как мы отметили выше, открылся недавно. Но некоторые одесситы уже успели тут побывать, даже написать о нем на своих страницах в Facebook:

«Старая Одесса»! Так вот где должны пить кофе одесситы! И все порядочные гости города, чтобы погрузиться в настоящую, не придуманную, невероятно интересную историю Одессы, и заценить вкус элитной арабики… Это невероятное впечатление и волнующее тактильное ощущение: касаться истории. Подборке подлинных артефактов в экспозиции кафе могут позавидовать музеи. Специалисты туризма «берите на вооружение»: это прекрасное дополнение к любой экскурсии по городу…», — пишет Александр Грабовский.

«Моя добрая знакомая с подругами как-то посетила это кафе и потом с восторгом рассказывала об уютном и наполненном смыслом вечере. Я знаю, что Ваше кафе теперь для нее и его знакомых — особое место. Как деликатес. Удачи!», — пишет Маргарита Кириллова.

«Старая Одесса»… Современный вкусный кофе вы будете здесь пить, рассматривая домашние кофейные мельницы, которые сохранились с прошлых времен, и рассматривая не только картины, но и старые открытки и гравюры с изображениями Одессы.

А со стены на вас будет смотреть Дюк и карта 1795, где название нашего города уже не Хаджибей, но еще и не Одесса. Как именно? Заходите — узнаете…

Фото: Мария Котова