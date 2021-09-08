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Типография Фесенко – все. Очередь – за Ришельевским театром. Дальше – стройка (фото)

Типография Фесенко – все. Очередь – за Ришельевским театром. Дальше – стройка (фото)

Уже можно окончательно попрощаться со зданием типографии Фесенко на Ришельевской. И следа от него уже практически не осталось, разве что осадок в душе. Очередь – за зданием Ришельевского театра (оно уже «в работе»). Что дальше? Все так, как гласит щит на металлическом (кстати, обновленном) ограждении, – новая стройка…

Некогда памятник архитектуры так и не дождался апелляции по судебным решениям. И предписания Минкульта, равно как и его намерения взять здание «под защиту» бывшую типографию, и Одесской облгосадминистрации ни к чему не привели.

Ни к чему не привели митинги протеста, акции с перекрытием дороги, выход с протестом против сноса на Думскую площадь к зданию мэрии, многочисленные обращения в самые различные инстанции.

Сейчас о здании бывшей типографии Фесенко на Ришельевской только все вышеперечисленное и напоминает. Самого здания уже нет. И сама часть квартала стала неузнаваемой по сравнению с декабрем прошлого года, когда полетели только первые информационные «ласточки», вещающие о предстоящем сносе двух исторических зданий.

типография Фесенко, декабрь 2020 г.

Так выглядела эта часть квартала в декабре 2020 года

Теперь – очередь за зданием бывшего Ришельевского театра. Дальше – новое строительство…

Ну а как все это выглядит на сегодняшний день – смотрите на наших фото:

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Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, почему типографии Фесенко больше нет.

Фото автора, фото с видом сверху 8news.com.ua

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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