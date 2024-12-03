Новости Одессы и Одесской области

В Арцизе готовят к открытию Аллею Героев (фото)

В Арцизе готовят к открытию Аллею Героев (фото)

В Арцизе обустраивают Аллею Героев в память о земляках, погибших за свободу и независимость Украины. Торжественное открытие планируют в январе.

Об этом сообщил председатель Арцизской громады Болградского района Сергей Парпуланский.

«К сожалению, война продолжается, и наша громада уже потеряла 49 своих сыновей. В громаде должно быть место, где образы наших героев навсегда будут напоминать об их несокрушимости и о нашей памяти — о воинах, погибших, защищая независимость и территориальную целостность Украины», — говороит глава громады.

При выборе места для размещения мемориала остановились на правом крыле Соборной площади.

Аллея героев в Арцизе

А финансировать работы будет местное коммунальное предприятие «Благоустройство», которому удалось сэкономить бюджетные средства.

«Все работы по созданию, установке и благоустройству Аллеи Героев предприятие выполняет самостоятельно», — отметил Сергей Парпуланский.

Сейчас обустройство Аллеи в честь наших Защитников продолжается:

Аллея героев в Арцизе
Аллея героев в Арцизе
Аллея героев в Арцизе

Напомним, в Одессе первую Аллею героев открыли 29 августа 2024 года в парке Шевченко. А в Черноморске Аллею открыли 1 октября 2024 года, она расположена в Приморском парке.

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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