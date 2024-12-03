В Арцизе готовят к открытию Аллею Героев (фото)

Об этом сообщил председатель Арцизской громады Болградского района Сергей Парпуланский.

«К сожалению, война продолжается, и наша громада уже потеряла 49 своих сыновей. В громаде должно быть место, где образы наших героев навсегда будут напоминать об их несокрушимости и о нашей памяти — о воинах, погибших, защищая независимость и территориальную целостность Украины», — говороит глава громады.

При выборе места для размещения мемориала остановились на правом крыле Соборной площади.

А финансировать работы будет местное коммунальное предприятие «Благоустройство», которому удалось сэкономить бюджетные средства.

«Все работы по созданию, установке и благоустройству Аллеи Героев предприятие выполняет самостоятельно», — отметил Сергей Парпуланский.

Сейчас обустройство Аллеи в честь наших Защитников продолжается:

Напомним, в Одессе первую Аллею героев открыли 29 августа 2024 года в парке Шевченко. А в Черноморске Аллею открыли 1 октября 2024 года, она расположена в Приморском парке.