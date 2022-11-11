Силы обороны освобождают Херсон: над городом украинские флаги (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

ВСУ и другие силы обороны продолжают освобождать захваченные территории. Российские войска на выдержали натиска и бегут с правого берега Днепра в Херсонский области.

В социальных сетях сейчас чуть ли не каждый час публикуют фотографии из новых освобожденных сел и поселков. Также есть информация, что вражеские войска бежали из Херсона.

Об этом свидетельствуют фотографии из города, на которых видны государственные флаги Украины на здании Херсонский облгосадминистрации и на площади перед ней. Скорее всего это сделали местные партизаны.

Сами херсонцы тоже берут в руки флаги Украины и выходят на городские улицы и площади, не в силах сдерживать эмоции и даже не дождавшись прихода ВСУ. Также по городу ездят автомобили, над которыми развеваются желто-голубые стяги.

История оккупации Херсона

боевые действия в городе начались в первую неделю войны, войска рф подошли к Херсону 24 февраля 2022 года;

город был полностью оккупирован 2 марта 2022 года;

летом ВСУ пошли в контнаступление – оккупантов откинули с первой линии обороны Херсона;

в сентябре оккупационные администрации объявили о проведении «референдумов», после путин заявил об «аннексии»;

9 ноября россия заявила, что не может сдержать наступление ВСУ и отступает из Херсона на левый берег Днепра.

11 ноября ВСУ начали заходить в Херсон.