Освобождение Херсона: соцсети взорвались шутками и мемами

Знаменательный день сегодня для Украины: 11 ноября 2022 года российские оккупанты вышли из украинского Херсона и переправились на левый берег Днепра. А украинские военные вошли в освобожденный город.

И, как водится, украинцы не остались безучастными: соцсети полнятся всевозможными мемами на тему бегства рашистов из Херсона. «Одесская жизнь» подготовила небольшую подборку.

Так вот как оно расшифровывается, оказывается:

Уж наверное и без магии не обошлось:

А ведь тему можно и продолжить!

Так вот оно что:

«Так душевно, по-домашнему»:

Новое значение слова «навсегда» в русском языке:

Не обошлось и без черного юмора:

Ну, и без комментариев:

Минздрав, ну есть ВСУ рекомендуют:

А вот так реагируют на сегодняшнюю радостную новость различные службы:

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