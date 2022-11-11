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Освобождение Херсона: соцсети взорвались шутками и мемами

Освобождение Херсона: соцсети взорвались шутками и мемами

Знаменательный день сегодня для Украины: 11 ноября 2022 года российские оккупанты вышли из украинского Херсона и переправились на левый берег Днепра. А украинские военные вошли в освобожденный город.

И, как водится, украинцы не остались безучастными: соцсети полнятся всевозможными мемами на тему бегства рашистов из Херсона. «Одесская жизнь» подготовила небольшую подборку.

Так вот как оно расшифровывается, оказывается:

Шутки и мемы про Херсон2

Уж наверное и без магии не обошлось:

Шутки и мемы про Херсон3

А ведь тему можно и продолжить!

Шутки и мемы про Херсон4

Так вот оно что:

Шутки и мемы про Херсон5

«Так душевно, по-домашнему»:

Шутки и мемы про Херсон6

Шутки и мемы про Херсон7

Новое значение слова «навсегда» в русском языке:

Шутки и мемы про Херсон8

Не обошлось и без черного юмора:

Шутки и мемы про Херсон9

Шутки и мемы про Херсон10

Ну, и без комментариев:

Шутки и мемы про Херсон11

Шутки и мемы про Херсон12

Шутки и мемы про Херсон13

Шутки и мемы про Херсон14

Шутки и мемы про Херсон15

Шутки и мемы про Херсон16

Минздрав, ну есть ВСУ рекомендуют:

Херсон, службы

А вот так реагируют на сегодняшнюю радостную новость различные службы:

Херсон, службы2

Херсон, службы3

Херсон, службы4

Херсон, службы5

Херсон, службы6

Херсон, службы7

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Редакция ПРОФИЛЬ

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