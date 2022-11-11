Освобождение Херсона: соцсети взорвались шутками и мемами

Знаменательный день сегодня для Украины: 11 ноября 2022 года российские оккупанты вышли из украинского Херсона и переправились на левый берег Днепра. А украинские военные вошли в освобожденный город.
И, как водится, украинцы не остались безучастными: соцсети полнятся всевозможными мемами на тему бегства рашистов из Херсона. «Одесская жизнь» подготовила небольшую подборку.
Так вот как оно расшифровывается, оказывается:
Уж наверное и без магии не обошлось:
А ведь тему можно и продолжить!
Так вот оно что:
«Так душевно, по-домашнему»:
Новое значение слова «навсегда» в русском языке:
Не обошлось и без черного юмора:
Ну, и без комментариев:
Минздрав, ну есть ВСУ рекомендуют:
А вот так реагируют на сегодняшнюю радостную новость различные службы:
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