Оккупированная Голая Пристань: «Это как день сурка в мрачной клетке»

Оккупированная Херсонщина… Война ворвалась в этот украинский цветущий солнечный край выстрелами, взрывами и оккупацией. …Мои собеседники – Сергей и Наталья, они муж и жена. Живут в Голой Пристани – центре Голопристанской общины Скадовского района Херсонской области. Этот красивый уютный город расположен на реке Конка, притоке Днепра. Основан в 1709 году запорожскими казаками, в сорока километрах от Херсона. Голая Пристань, как и вся Херсонщина, сейчас оккупирована рашистами.

Эти мрачные день за днем

Сергею и Наталье (понятно, что мы не называем их фамилий) – за сорок. Говорят, что если совсем коротко ответить на вопрос, что такое жизнь в сегодняшнем оккупированном городе, то звучать будет так: «Это как день сурка в мрачной-мрачной клетке».

А началось все в первый же день войны. Уже в десять утра Голая Пристань превратилась в то, что звучит жутко – «оккупированную территорию».

– Из шестнадцати тысяч населения города в нем сегодня осталось где-то процентов сорок населения. Остальные уехали. Мы не смогли уехать: у нас очень пожилые родители, – рассказывают супруги.

Как же протекает изо дня в день, из недели в неделю этот самый «день сурка»?

Мои собеседники работают. Работа длится у них сейчас до часа дня. Потом – домой. Школа в городе не работает. Больница и поликлиника работают. Какое-то время там лечили раненых оккупантов… Вечером люди выходят с детьми – продышаться. Выработалось уже как-то само собой – не отходить далеко от дома. Комендантский час – с 21:00 до 6:00.

– Настроение у всех очень мрачное, давящее. Даже не настроение, а внутреннее состояние. И оно практически не меняется.

По городу постоянно ездят «люди с оружием» – рашистские патрули. Не на бронированной технике, нет:

– Они предпочитают перемещаться на Тойотах и Мерседесах. У нас тут все говорят, что эти машины они попросту отжали в каких-то автосалонах. Любимое место их пребывания – тот же рынок. Ходят с оружием, ну, то есть, следят за порядком, да и сами что-то покупают…

Большинство – совсем сопляки, ведут себя порой очень нагло, мягко говоря.

На всех выездах из города стоят блокпосты рашистов. Если жителю Голой Пристани нужно выехать в село, навестить родителей, например, то нужно быть готовым ко многому. У людей, ясное дело, проверяют документы, мужчин часто заставляют раздеться, чтобы проверить наличие татуировок, копаются в мобильниках. А если приходится проехать через несколько блокпостов, то все эти процедуры будут повторяться на каждом.

Самое «живое» место – рынок

– Единственный супермаркет в городе сейчас практически закрыт. В первые дни войны стали исчезать абсолютно все продукты. Покупать их приходится только на рынке. Собственно, этот самый рынок и стал теперь основным местом в той жизни, которой мы теперь живем. Сюда сейчас завозят продукты из Крыма. Все, что российского производства не пользуется спросом. Противно это покупать. Потому на базаре то и дело наши люди задают вопрос: «русское или не русское?». Это касается всех продуктов, даже если речь идет, к примеру, об обычном сахаре. Ну а как мы сейчас еще можем свой протест выразить?.. Одна радость: ранние фрукты и овощи, которые выращивают местные жители. Раньше все, что здесь выращивалось, развозилось по всей Украине, у нас ведь такая благодатная земля!.. Теперь вывезти все это за пределы Голой Пристани практически невозможно, потому их много, и цены очень умеренные. Первый редис, к примеру, стоил 5-10 гривен. Очень много живой местной рыбы, тоже по более чем доступным ценам.

Многие из тех овощей, которые не удавалось продать, люди оставляли прямо в мешках возле высотных домов: берите, мол, просто так.

С лекарствами проблема, водки – хоть залейся

Оккупанты сейчас везут в Голую Пристань продукты из Крыма – колбасы, сахар, крупы и так далее. Все это тоже реализуется на рынке.

– Цены на все это – заоблачные. Самые дешевые конфеты – 330-350 гривен за килограмм. По-прежнему, к чему бы люди ни приценивались, первым делом интересуются: «Русское?». Пока еще можно купить на рынке украинские продукты. Ну а если наступит момент, когда такого выбора уже не будет?..

В Херсоне и области «в ходу» гривны. И пенсию люди получают в гривнах. Обналичить деньги, которые приходят на карточку, становится все труднее… Как рассказывают мои собеседники, от «гауляйтера» Херсона уже звучит информация, что в скором времени будут параллельно «ходить» и гривны, и рубли.

А еще, как рассказывают супруги, уже есть мнение «хозяев», что в квартиры, из которых успели уехать жители Голой Пристани, будут заселять «мирных российских оккупантов», например, «правильных» учителей… Мужчины стараются как можно реже оказываться в людных местах и вообще мелькать на улицах: ходят слухи, что их будут «хватать» для последующей мобилизации.

С лекарственными препаратами – большие сложности. Аптеки пока еще пытаются делать закупки, но большая проблема получить этот заказ украинских препаратов: он идет через множество блокпостов рашистов и далеко не все доходит.

– Зато стали привозить целые партии разных лекарств из того же Крыма. Торгуют ими тоже на рынке. Какого они там качества, никому не известно, конечно. Эти препараты же никакую проверку не проходят!.. Ну а рядом на рынке продается русская водка. Вот уж этого продукта навезли – хоть залейся! Бензин сначала пропал, потом появился по 60-70 гривен, сейчас завозится из Крыма, в среднем, по 45 гривен.

Горящие леса, «прилет» и «геббельс-ТВ»

Вокруг Голой Пристани много лесов. После Второй мировой люди сами их создавали здесь. Леса сосновые, места грибные. Оккупанты успели и здесь «потрудиться»: леса загорелись, а они и сами их не тушили, и нашим не давали такой возможности – пока огонь уже не добрался до хат местных жителей.

– Мы так и не поняли, почему именно нам не давали возможности тушить горящие леса. Как вы понимаете, объяснять причину нам не стали. Кошмар какой-то! То ли они боялись (ходили такие слухи), что там появились наши партизаны. То ли (и такая версия была) там прятались их же дезертиры в количестве примерно трехсот человек, и они таким образом своих же «выжигали».

В Голой Пристани есть и свой санаторий. Его сразу же присвоили новые «хозяева» города – там теперь живут рашисты. Сколько их там, никто не знает – здание тщательно охраняется, еще и блокпост рядом соорудили…

…Седьмого мая в Голую Пристань был «прилет» рашистской ракеты. Как рассказывает «Одесской жизни» Виктория – еще одна жительница оккупированной Голой Пристани, с этим «прилетом» была та еще история:

– Ракета разрушила частный сектор – повреждено около тридцати домов. К счастью, никто не погиб, несколько человек получили ранения. И что же? Наше местное «геббельс-ТВ» (у нас ведь теперь только рашистское телевидение), сразу сообщило, что ракету по жилым домам запустили ВСУ. Об этом и российские газеты сразу же начали трубить… Как будто мы не знаем, как все это было. Рашисты ж эту ракету запустили и как акт устрашения, и для пропаганды своей. Ну, сами посудите: не успела та ракета прилететь, как тут же приехал их же журналист вместе с теми, кто сейчас живет в том санатории. Журналист стал быстро фотографировать последствия «прилета». А те из санатория потом моментально поубирали все, осталось от той ракеты, чтобы нельзя было установить, чья она на самом деле. И только после этого допустили наше МЧС и другие службы… Спектакль это был пропагандистский! Они даже официальный сайт Голой Пристани взломали, стали там сразу писать, что вот, мол, украинские войска по своим же ракету запустили. Но у нас дураков нет: люди сразу же ответили на том же сайте, как следует: послали их на хрен с их «официальными сообщениями».

Люди так ждут освобождения!

Жители Голой Пристани выходили на митинги протеста против оккупантов. Лозунги были предельно коротки: «Херсонщина – это Украина!», «Голая Пристань – это Украина!».

Вместе с гимном Украины на этих митингах звучал и гимн Голой Пристани, написанный уроженцем города Николаем Тилем:

Де б я не був, незалежно від відстані,

Всюди я з гордістю, друзі, скажу:

– Я із Херсонщини, з Голої Пристані,

В серці свій край збережу!

И гимн Украины, и гимн Голой Пристани звучал и когда оккупанты в марте выкрали мэра города Александра Бабича. Тогда люди снова вышли на митинг… Судьба Александра Бабича не известна по сей день.

– Пока Бабич еще был с нами, то организовал охрану улиц и домов – защищал вместе с жителями города от мародеров жилища уехавших людей. Когда он исчез, оккупанты предложили этим дружинам продолжать охранять город уже под их «руководством», с белыми повязками. Но жители Голой Пристани от этого отказались, – рассказывают супруги.

Сергей и Наталья добавляют:

– Приверженцев так называемого русского мира в городе очень мало. Это что-то около пяти процентов. Процентов 10-15 – это такое вот, как мы называем, «болото», которому вообще все равно, какая там власть в городе. Все же остальные люди в Голой Пристани ждут освобождения. Очень-очень ждут! Своих украинских войск ждут, возвращения под свой украинский флаг.

…На флагштоке в Голой Пристани, где еще совсем недавно развевался флаг Украины, сейчас вывешен триколор.

– Жители Голой Пристани однажды его сняли и снова вывесили наш, родной украинский. Тогда оккупанты, снова вывесив свой триколор и даже выставили рядом с флагштоком патруль, – рассказывают мои собеседники.

Сергей и Наталья прислали фото (кстати, фотографировать что-либо на улице очень опасно, можно «нарваться») этого флагштока. Сделали они это с одной целью. Присмотритесь: висит-то сейчас триколор, но на верхушке флагштока – все равно наш герб, наш украинский трезубец!

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Фото наших собеседников, изданий «Украинская правда» и «Корреспондент. net»