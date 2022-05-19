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«Мечтаем снова жить под украинским флагом»: рассказ юного жителя оккупированного Херсона

«Мечтаем снова жить под украинским флагом»: рассказ юного жителя оккупированного Херсона

На их долю выпало непростое испытание – жить в оккупации. Как и чем живут сейчас наши соотечественники на временно неподконтрольных Украине территориях? О чем мечтают? «Одесская жизнь» подготовила для своих читателей несколько показательных историй.

Косте К. – четырнадцать лет. По понятным причинам его фамилию мы не называем: украинскому подростку выпало испытание жить в оккупированном рашистами Херсоне. Что это такое – жизнь в оккупации в наши дни? Чем и как живут сейчас херсонцы, чем «дышат», что едят, с какими мыслями просыпаются и ложатся спать? Обо всем этом беседуем с Костей по телефону.

Уничтожили Александровку и дедушкин дом

– Все началось в первый же день войны: бои за Антоновский мост, взрывы, выстрелы, военная техника появилась в городе, и мы сразу поняли, что оккупанты вошли в Херсон. Мы с родителями сразу же выехали в Александровку, где жили мои дедушка и бабушка. Ехали туда под обстрелами…

«Спрятаться» от оккупантов в Александровке не удалось. Село Александровка Станиславской сельской общины Херсонской области стало местом ожесточенных боев: рашисты пытались выйти на административные границы Николаевской и Херсонской областей.

рашистские танки вошли в Херсон

Фото: Фокус

На сегодняшний день от Александровки ничего не осталось, как и от дедушкиного дома. Все вернулись в Херсон – Костя, его родители, бабушка и дедушка. Слава Богу, хоть живы остались.

Но и это еще не все. У близких знакомых их семьи ситуация более чем сложная: лежачая очень пожилая больная женщина и ее 60-летний сын-инвалид с ДЦП. Бросить их семья Кости не могла, они ухаживают за этой больной женщиной и ее сыном. Вот и пришлось остаться в оккупированном Херсоне…

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«Не так страшно, как противно»

…Здесь каждый день похож на предыдущий. Как говорит сам Костя, «не так страшно, как противно».

– На улицу даже выходить мерзко: они ведут себя даже не как представители «новой власти», а именно как хозяева. Наблюдать это все тяжело, чувство отвращения не покидает. Я родился в украинском Херсоне, вырос здесь, а тут – оккупанты. Эти «асвабадители» могут в любой момент направить на тебя автомат, просто потому что ему вдруг так захотелось, просто потому что ты чем-то вызвал у него какое-то недовольство. И это происходит на каждом шагу – в очереди (а они теперь у нас постоянные), на остановках.

Оккупант… Слово из учебника истории стало мерзкой реальностью.

Ну а теперь – о житье-бытье оккупированного Херсона.

Как рассказывает Костя, на сегодняшний день военная техника постоянно разъезжает по городу. Это такая ежедневная «картинка».

Военная техника на улицах Херсона

Военная техника на улицах города стала обычной «картинкой» для оккупированного Херсона

Стоит вражескому «содержимому», которое находится внутри этой самой техники, увидеть какое-то скопление людей (к примеру, очередь за продуктами), они останавливаются. После прошедших в начале оккупации многочисленных митингов херсонцев, скопление людей, очень мягко говоря, «не приветствуется».

митинг в Херсоне

Проукраинский митинг в оккупированном Херсоне. Фото: Диалог UA

– Среди них есть много таких «добрых ребят», которые показательно на тебя наводят автомат – и ты никогда не знаешь, что ему сейчас придет в голову. Может и выстрелить. А, может, просто садистки «играется», – говорит Костя.

Рынок-магазин-аптека

Рынки, как рассказывает Костя, вообще любимое место пребывания оккупантов в Херсоне. Тут и людей больше (они на глазах), да и сами не гнушаются что-нибудь прикупить, что приглянется. При этом в ходу в городе только гривна, рашисты тоже расплачиваются украинскими деньгами.

– В магазинах практически ничего нет, продукты мы приобретаем в основном только на рынках. Кто-то до войны успел сделать запасы консервов, круп, даже мяса. У нас сейчас идет настоящая охота за продуктами, но при этом так сейчас повелось: стараться покупать только наше, украинское, только собственных производителей. Но и это теперь очень дорого. То, что привозят из Крыма или россии, люди покупают очень редко. Даже когда в небольшие магазины завезли российскую колбасу, ее мало кто покупал.

А что с лекарствами?

– За лекарствами – тоже «охота»… Аптеки ведь практически не работают. Счастье, что находятся волонтеры из других городов Украины, которые, что называется, правдами и неправдами умудряются каким-то образом доставить нам необходимые лекарства и памперсы для лежачей больной, за которой мы ухаживаем, остро необходимые лекарства от гипертонии для бабушки и дедушки.. Медикаменты приходится только где-то каким-то образом доставать – по принципу «кто-то кому-то через кого-то». Чаще всего, за сумасшедшую цену, – рассказывает Костя.

Медикаменты в Херсоне

Во временно оккупированный Херсон завозят российские медикаменты из Крыма. Они в 3 раза дороже украинских. Фото: Суспільне Херсон

Чем живут и во что верят сегодня херсонцы?

Из «достижений», которые принесла херсонцам оккупация – это еще и постоянные проблемы со связью и интернетом. Ну и, конечно, полное отключение от украинских каналов. Телевизор автоматически превратился в зомбоящик, где российская пропаганда каждый день долбит, что Херсон «асвабадили» (денацифицировали-демилитаризировали) и строят планы, что делать с украинской Херсонщиной дальше. Заодно демонстрируют разные «картинки с места».

– Сообщали, что херсонцы «дружно вышли отмечать девятое мая российскими флагами в руках»?.. Так вот, нам сейчас не до отмечаний, мы уже хорошо уяснили на практике, кто такие современные фашисты. На самом деле «отмечали» и возлагали цветы привезенные на автобусах люди из Крыма. Ну и несколько херсонцев тоже, конечно, отыскалось. Мои друзья говорили, что даже наших херсонских участников Второй мировой там не было.

Костя говорит, что среди его друзей и знакомых нет никого с пророссийскими настроениями. Да, оккупанты опасны и вооружены. Но даже при этом люди ставят на свои телефоны сигнал «Добрий вечір, ми з України», решаются оставлять на аватарках изображение украинского флага.

– Херсонцы верят в победу Украины! Верим, что нас скоро освободят. Стараемся держаться, не падаем духом! Нам нужно выжить, чтобы поскорей вернуться в общую украинскую семью, жить под украинским флагом и отстроить все то, что уничтожили рашисты. Поверьте, известное «Все буде Україна!» уже давно не просто лозунг, а сама суть каждого нашего дня!..

Фото иллюстративные, из открытых источников

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Редакция ПРОФИЛЬ

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