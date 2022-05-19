«Мечтаем снова жить под украинским флагом»: рассказ юного жителя оккупированного Херсона

На их долю выпало непростое испытание – жить в оккупации. Как и чем живут сейчас наши соотечественники на временно неподконтрольных Украине территориях? О чем мечтают? «Одесская жизнь» подготовила для своих читателей несколько показательных историй.

Косте К. – четырнадцать лет. По понятным причинам его фамилию мы не называем: украинскому подростку выпало испытание жить в оккупированном рашистами Херсоне. Что это такое – жизнь в оккупации в наши дни? Чем и как живут сейчас херсонцы, чем «дышат», что едят, с какими мыслями просыпаются и ложатся спать? Обо всем этом беседуем с Костей по телефону.

Уничтожили Александровку и дедушкин дом

– Все началось в первый же день войны: бои за Антоновский мост, взрывы, выстрелы, военная техника появилась в городе, и мы сразу поняли, что оккупанты вошли в Херсон. Мы с родителями сразу же выехали в Александровку, где жили мои дедушка и бабушка. Ехали туда под обстрелами…

«Спрятаться» от оккупантов в Александровке не удалось. Село Александровка Станиславской сельской общины Херсонской области стало местом ожесточенных боев: рашисты пытались выйти на административные границы Николаевской и Херсонской областей.

На сегодняшний день от Александровки ничего не осталось, как и от дедушкиного дома. Все вернулись в Херсон – Костя, его родители, бабушка и дедушка. Слава Богу, хоть живы остались.

Но и это еще не все. У близких знакомых их семьи ситуация более чем сложная: лежачая очень пожилая больная женщина и ее 60-летний сын-инвалид с ДЦП. Бросить их семья Кости не могла, они ухаживают за этой больной женщиной и ее сыном. Вот и пришлось остаться в оккупированном Херсоне…

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«Не так страшно, как противно»

…Здесь каждый день похож на предыдущий. Как говорит сам Костя, «не так страшно, как противно».

– На улицу даже выходить мерзко: они ведут себя даже не как представители «новой власти», а именно как хозяева. Наблюдать это все тяжело, чувство отвращения не покидает. Я родился в украинском Херсоне, вырос здесь, а тут – оккупанты. Эти «асвабадители» могут в любой момент направить на тебя автомат, просто потому что ему вдруг так захотелось, просто потому что ты чем-то вызвал у него какое-то недовольство. И это происходит на каждом шагу – в очереди (а они теперь у нас постоянные), на остановках.

Оккупант… Слово из учебника истории стало мерзкой реальностью.

Ну а теперь – о житье-бытье оккупированного Херсона.

Как рассказывает Костя, на сегодняшний день военная техника постоянно разъезжает по городу. Это такая ежедневная «картинка».

Стоит вражескому «содержимому», которое находится внутри этой самой техники, увидеть какое-то скопление людей (к примеру, очередь за продуктами), они останавливаются. После прошедших в начале оккупации многочисленных митингов херсонцев, скопление людей, очень мягко говоря, «не приветствуется».

– Среди них есть много таких «добрых ребят», которые показательно на тебя наводят автомат – и ты никогда не знаешь, что ему сейчас придет в голову. Может и выстрелить. А, может, просто садистки «играется», – говорит Костя.

Рынок-магазин-аптека

Рынки, как рассказывает Костя, вообще любимое место пребывания оккупантов в Херсоне. Тут и людей больше (они на глазах), да и сами не гнушаются что-нибудь прикупить, что приглянется. При этом в ходу в городе только гривна, рашисты тоже расплачиваются украинскими деньгами.

– В магазинах практически ничего нет, продукты мы приобретаем в основном только на рынках. Кто-то до войны успел сделать запасы консервов, круп, даже мяса. У нас сейчас идет настоящая охота за продуктами, но при этом так сейчас повелось: стараться покупать только наше, украинское, только собственных производителей. Но и это теперь очень дорого. То, что привозят из Крыма или россии, люди покупают очень редко. Даже когда в небольшие магазины завезли российскую колбасу, ее мало кто покупал.

А что с лекарствами?

– За лекарствами – тоже «охота»… Аптеки ведь практически не работают. Счастье, что находятся волонтеры из других городов Украины, которые, что называется, правдами и неправдами умудряются каким-то образом доставить нам необходимые лекарства и памперсы для лежачей больной, за которой мы ухаживаем, остро необходимые лекарства от гипертонии для бабушки и дедушки.. Медикаменты приходится только где-то каким-то образом доставать – по принципу «кто-то кому-то через кого-то». Чаще всего, за сумасшедшую цену, – рассказывает Костя.

Чем живут и во что верят сегодня херсонцы?

Из «достижений», которые принесла херсонцам оккупация – это еще и постоянные проблемы со связью и интернетом. Ну и, конечно, полное отключение от украинских каналов. Телевизор автоматически превратился в зомбоящик, где российская пропаганда каждый день долбит, что Херсон «асвабадили» (денацифицировали-демилитаризировали) и строят планы, что делать с украинской Херсонщиной дальше. Заодно демонстрируют разные «картинки с места».

– Сообщали, что херсонцы «дружно вышли отмечать девятое мая российскими флагами в руках»?.. Так вот, нам сейчас не до отмечаний, мы уже хорошо уяснили на практике, кто такие современные фашисты. На самом деле «отмечали» и возлагали цветы привезенные на автобусах люди из Крыма. Ну и несколько херсонцев тоже, конечно, отыскалось. Мои друзья говорили, что даже наших херсонских участников Второй мировой там не было.

Костя говорит, что среди его друзей и знакомых нет никого с пророссийскими настроениями. Да, оккупанты опасны и вооружены. Но даже при этом люди ставят на свои телефоны сигнал «Добрий вечір, ми з України», решаются оставлять на аватарках изображение украинского флага.

– Херсонцы верят в победу Украины! Верим, что нас скоро освободят. Стараемся держаться, не падаем духом! Нам нужно выжить, чтобы поскорей вернуться в общую украинскую семью, жить под украинским флагом и отстроить все то, что уничтожили рашисты. Поверьте, известное «Все буде Україна!» уже давно не просто лозунг, а сама суть каждого нашего дня!..

Фото иллюстративные, из открытых источников