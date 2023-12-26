Адаптировались, но не привыкли: что война сделала с нашей психикой

Адаптировались, но не привыкли

Воздушные тревоги, потеря ощущения контроля над собственной жизнью, потеря домов, близких людей — это лишь небольшая часть того, с чем пришлось столкнуться украинцам во время войны. Поэтому мы изменились физически, духовно и психологически, однако смогли приспособиться к новым условиям жизни.

Наша психика выработала механизм адаптации, но это не значит, что мы привыкли к войне — это невозможно. Просто к некоторым стрессовым ситуациям у людей выключается чувствительность. Это необходимо, чтобы сохранить свою целостность и пережить текущие события. Однако стоит понимать, что такие процессы по-разному протекают у разных людей. Это также зависит от того, где именно проживает человек — близко от линии фронта или далеко в тылу. И здесь важно тщательнее прислушиваться к себе, чтобы понять, в какой момент следует обратиться за помощью, например, к психологу и не оставаться один на один со своими переживаниями.

Такими звоночками могут стать чувство безысходности, проблемы в общении, апатия, раздражительность, вспышки гнева, расстройства сна, проблемы с питанием и т.д. И тем более мысли о самоубийстве или появление зависимости от алкоголя.

Психологическое состояние взрослых и детей

В начале войны люди приходили в кабинет психолога преимущественно со страхами, паническими атаками, тревожностью. Сейчас запросы немного изменились. Появились более глубокие вопросы: о смысле жизни и собственных ресурсах. Родственники военнослужащих спрашивают, как правильно поддержать близкого человека на передовой или после его возвращения из зоны боевых действий. Сами военные, а также переселенцы и те, кто пережил оккупацию, приходят часто с тяжелыми психическими расстройствами. Это расстройства адаптации, тревожные депрессивные расстройства, посттравматические стрессовые расстройства. Такие случаи требуют сопровождения психиатра.

Война повлияла и на детей. Независимо от возраста, они слышат разговоры близких, общаются со сверстниками, и все это отражается на их состоянии.

Дети до шести лет будут реагировать на поведение родителей в стрессовых ситуациях. Если взрослые умеют себя контролировать, то и ребенок будет спокойным.

Чтобы помочь школьникам, надо разговаривать с ними о войне. Они должны знать о безопасных местах в доме, алгоритм действий, если воздушная тревога застала вне дома.

У подростков надо отслеживать самочувствие. Их главная потребность — научиться адаптации к внешним обстоятельствам. Если родители заметили тревожные или депрессивные проявления у подростка, то стоит обратиться к семейному врачу или психологу.

Дети — это родительское зеркало. Они будут переживать войну так, как и взрослые рядом.

Разрешение на радость и забота о себе

В первые месяцы войны люди воспринимали радость как нечто запретное, но сейчас снова позволяют себе радоваться — это помогает справиться с тревогой, стрессом и психологически разгрузиться. Поэтому не надо лишать себя вещей, которые приносят удовольствие.

Чтобы уберечь здоровье, надо не только прислушиваться к себе, но и упорядочить свою жизнь: наладить режим сна, придерживаться правильного питания и быть физически активным. Помочь в этом бесплатно могут семейные врачи и психологи, которые работают в медучреждениях, общественных организациях и на горячих линиях. Все необходимые контакты можно найти на сайте и в соцсетях Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?». Там же можно найти и «Аптечку самопомощи» с техниками овладения собой в различных кризисных ситуациях.