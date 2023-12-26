Адаптировались, но не привыкли: что война сделала с нашей психикой

За почти два года полномасштабной войны мы выдержали многочисленные испытания и, кажется, адаптировались к новой действительности. О том, что именно происходит с психикой взрослых и детей сейчас, как найти смысл жизни и уместно ли позволять себе радоваться, «Одесская жизнь» спросила клинического психолога Одесского областного медицинского центра психического здоровья, психотерапевта Юлию Ермакову.
Адаптировались, но не привыкли
Воздушные тревоги, потеря ощущения контроля над собственной жизнью, потеря домов, близких людей — это лишь небольшая часть того, с чем пришлось столкнуться украинцам во время войны. Поэтому мы изменились физически, духовно и психологически, однако смогли приспособиться к новым условиям жизни.
Наша психика выработала механизм адаптации, но это не значит, что мы привыкли к войне — это невозможно. Просто к некоторым стрессовым ситуациям у людей выключается чувствительность. Это необходимо, чтобы сохранить свою целостность и пережить текущие события. Однако стоит понимать, что такие процессы по-разному протекают у разных людей. Это также зависит от того, где именно проживает человек — близко от линии фронта или далеко в тылу. И здесь важно тщательнее прислушиваться к себе, чтобы понять, в какой момент следует обратиться за помощью, например, к психологу и не оставаться один на один со своими переживаниями.
Такими звоночками могут стать чувство безысходности, проблемы в общении, апатия, раздражительность, вспышки гнева, расстройства сна, проблемы с питанием и т.д. И тем более мысли о самоубийстве или появление зависимости от алкоголя.
Психологическое состояние взрослых и детей
В начале войны люди приходили в кабинет психолога преимущественно со страхами, паническими атаками, тревожностью. Сейчас запросы немного изменились. Появились более глубокие вопросы: о смысле жизни и собственных ресурсах. Родственники военнослужащих спрашивают, как правильно поддержать близкого человека на передовой или после его возвращения из зоны боевых действий. Сами военные, а также переселенцы и те, кто пережил оккупацию, приходят часто с тяжелыми психическими расстройствами. Это расстройства адаптации, тревожные депрессивные расстройства, посттравматические стрессовые расстройства. Такие случаи требуют сопровождения психиатра.
Война повлияла и на детей. Независимо от возраста, они слышат разговоры близких, общаются со сверстниками, и все это отражается на их состоянии.
Дети до шести лет будут реагировать на поведение родителей в стрессовых ситуациях. Если взрослые умеют себя контролировать, то и ребенок будет спокойным.
Чтобы помочь школьникам, надо разговаривать с ними о войне. Они должны знать о безопасных местах в доме, алгоритм действий, если воздушная тревога застала вне дома.
У подростков надо отслеживать самочувствие. Их главная потребность — научиться адаптации к внешним обстоятельствам. Если родители заметили тревожные или депрессивные проявления у подростка, то стоит обратиться к семейному врачу или психологу.
Дети — это родительское зеркало. Они будут переживать войну так, как и взрослые рядом.
Разрешение на радость и забота о себе
В первые месяцы войны люди воспринимали радость как нечто запретное, но сейчас снова позволяют себе радоваться — это помогает справиться с тревогой, стрессом и психологически разгрузиться. Поэтому не надо лишать себя вещей, которые приносят удовольствие.
Чтобы уберечь здоровье, надо не только прислушиваться к себе, но и упорядочить свою жизнь: наладить режим сна, придерживаться правильного питания и быть физически активным. Помочь в этом бесплатно могут семейные врачи и психологи, которые работают в медучреждениях, общественных организациях и на горячих линиях. Все необходимые контакты можно найти на сайте и в соцсетях Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?». Там же можно найти и «Аптечку самопомощи» с техниками овладения собой в различных кризисных ситуациях.