Ключевые моменты:

Число жертв атаки по Киеву 4 июля выросло;

В России поражен аэродром базирования вражеских самолетов;

Ночью враг атаковал 322 дронами: основной удар – по Хмельнитчине;

ВСУ отражают штурмы на фронте: за сутки – 183 боевых столкновения;

1050 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага за сутки.

Число жертв атаки по Киеву 4 июля выросло

До двух человек выросло число жертв вчерашней атаки по Киеву, сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Так, сегодня в столичной больнице умер пострадавший от обстрела 25-летний мужчина, его состояние было тяжелым.

Тело первого погибшего спасатели нашли вчера в поврежденном обстрелом нежилом помещении в Святошинском районе.

В России поражен аэродром базирования вражеских самолетов

По информации Генштаба ВСУ, сегодня, 5 июля, подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны «в рамках снижения способностей противника наносить воздушные удары» поразили аэродром «Борисоглебск» в Воронежской области РФ – место базирования вражеских самолетов Су-34, Су-35С и Су-30СМ.

«Поражены составы с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Результаты поражения уточняются.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности российских оккупантов бить по гражданской инфраструктуре и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует!», – отмечают в Генштабе.

А в российских Чебоксарах атаковано предприятие «ВНИИР-Прогресс», производящее антенны для армии РФ.

Антенны «Комета» защищают российские дроны от средств РЭБ.

Ночью враг атаковал 322 дронами: основной удар – по Хмельнитчине

По данным Воздушных сил, в ночь на субботу, 5 июля, противник атаковал территорию Украины 322 ударными дронами (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Основной удар пришелся на город Староконстантинов Хмельницкой области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 09.30 сегодняшнего дня, противовоздушной обороной обезврежено 292 вражеских БпЛА типа Shahed. 157 – сбиты огневыми средствами поражения, 135 – локационно утрачены/подавлены РЭБ.

ВСУ отражают штурмы на фронте: за сутки – 183 боевых столкновения

При этом украинские защитники стойко сдерживают натиск российских оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Как сообщает Генштаб ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Вчера противник нанес четыре ракетных и 74 авиационных удара, применил 14 ракет и сбросил 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 6312 обстрелов, в том числе 118 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5250 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Середина-Буда Сумской области; Ольховатка Харьковской области; Новопавловка, Кривой Рог Днепропетровской области; Константиновка, Андреевка-Клевцово Донецкой области; Каменское, Веселянка, Приморское, Малая Токмачка, Степногорск, Белогорье Запорожской области; Отрядокаменка Херсонской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 17 атак захватнических войск. Также враг нанес 13 авиационных ударов, применив при этом 32 управляемых авиабомба, и совершил 290 обстрелов, девять из которых – из реактивных систем залпового огня.

Наиболее горячим направлением фронта остается Покровское, где за сутки наши защитники остановили 66 штурмовых действий в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Разино, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Удачное, Новосергеевка, Котляровка и Алексеевка.

Также враг атаковал на Купянском, Лиманском, Торецком и других направлениях.

1050 оккупантов и сотни единиц техники: потери врага за сутки

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства, средство противовоздушной обороны противника, пункт управления БпЛА, склад боеприпасов и пять других важных объектов оккупанта.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 306 беспилотных летательных аппаратов, три ракеты и 149 единиц автомобильной техники оккупантов.