Как разговаривать с детьми о войне?

Война, которую развязала Россия в Украине, жестокая и абсурдная. И, конечно, хочется спрятать своих детей от этих страшных реалий. Но это, к сожалению, невозможно. И сегодня детям как никогда нужна поддержка взрослых. Образовательный центр Верховной Рады настаивает, что с детьми говорить о войне нужно. Но к разным возрастным группам требуется свой подход.

Главное правило – детям нужно говорить правду. Но при этом стараться сохранять максимальное спокойствие, избегая панических эмоций. Даже на первый взгляд несмышленные малыши прекрасно считывают настроение взрослых и теряют ощущение безопасности, что приводит к нервным состояниям, постоянному страху и эмоциональным срывам. Еще больше это состояние усугубляет неконтролируемое и полное паники общение взрослых между собой, но при ребенке.

Как разговаривать о войне с дошкольниками

Малышам можно объяснять все происходящее с помощью сказок, в которых речь идет не только о войне, но и в принципе о безопасности. Начать можно с элементарной «Козы-дерезы». И напомнить о том, как опасно пускать чужих в свой дом, как важно держаться вместе, слушать родителей и быть внимательными. Такие истории можно спокойно видоизменять – изобразить главным героем любимого персонажа или домашнюю зверюшку, придумать сюжет, который напоминал бы события вокруг и так далее.

Как разговаривать о войне с детьми от 6 до 10 лет

Здесь важно постоянно повторять, что вы (даже если и растеряны) ко всему готовы, никогда не бросите своего ребенка и обязательно защитите. Чаще обнимайте своих детей и напоминайте, что вы здесь, вы рядом. Расскажите о том, что сбор «тревожного чемоданчика» – это сегодня необходимость, чтобы все самое важное и нужное было под рукой. Напомните о том, что есть укрытие, в котором можно спрятаться. Если кто-то из родителей или других родственников сейчас на войне или в теробороне, объясните, что сейчас это такая работа. Взрослые защищают страну, а детки помогают тем, что выполняют свою работу: учатся, помогают по дому, слушаются взрослых и не капризничают. Можно предложить ребенку вложиться в общую победу и нарисовать рисунок, написать стишок или какую-то историю.

Как разговаривать о войне с подростками

Старшие дети уже и сами умеют найти всю нужную информацию в интернете и соцсетях. И здесь главная задача родителей – аккуратно фильтровать тот поток новостей, который несется со всех сторон. Обязательно рассказать и объяснить, почему важно читать только официальную информацию. Если у ребенка есть любимые блогеры, которые публикуют новости чаще, чем наше правительство, можно предложить вместе разбираться с тем, где есть официальное подтверждение, а что однозначно фейк. Рассказать о том, что во время войны враг всегда готовит пропаганду, чтобы ввести в заблуждение. Поэтому президент Украины выступает несколько раз в день, и все официальные лица тоже публикуют только проверенную информацию в соцсетях. Напомнить о том, что далеко не все, что попадает в интернет, правда. Причем даже в мирное время.

И обязательно всем детям, независимо от возраста, необходимо регулярно напоминать о том, что в военное время важно быть в разы осторожнее: не поднимать посторонние предметы на улице, не убегать от родителей на прогулке и так далее. А еще о том, что вы их очень любите.

И еще один момент, который касается и взрослых, и детей. Не выкладывайте в интернет и не пересылайте друзьям фото и видео взрывов, передвижения украинской техники, селфи с военными на блокпостах и все то, чего враг знать не должен. Берегите себя и своих детей. Все будет Украина!

Фото: Today.ua и Фокус