Как за год войны изменилась психика украинцев и где искать помощь

Психика украинцев во время войны значительно пошатнулась. Каждый пятый человек страдает легкой депрессией или тревожностью. Практический психолог Одесского областного медицинского центра психического здоровья Юлия Ермакова рассказала, как помочь себе и ближнему.

По оценкам ООН, после года войны каждый пятый человек в Украине (22%) страдает легкой депрессией или тревожностью, а каждый десятый — живет с расстройствами психики среднего или тяжелого состояния. Психологические проблемы людей, которые остаются в Украине или возвращаются в места привычного проживания, растут и из-за стрессов от массированных ракетных обстрелов и блекаутов.

Украинцы во время войны прошли все этапы принятия неизбежного

Психолог объяснила, что большинство украинцев находятся на последнем этапе — принятие ситуации. Попадая в психотравмирующую ситуацию, связанную с горем/травмой, человек проходит несколько этапов его обитания:

Шок, или отрицание. Столкнувшись с чем-то новым, человек реагирует замиранием. Агрессия, злоба, гнев. Это защитная реакция организма, активизирующая человека к действию. Злость помогает частично справиться с восприятием ситуации. Поиск объяснений. Человек еще не готов поверить, что события неизбежны и ничего нельзя изменить. Переживание горя. Этот этап символизирует прощание с прошлым и постепенное принятие нового. Здесь многие могут застрять. Принятие. Человек принимает ситуацию и начинает адаптироваться к новой реальности. Когда она нашла свое новое место в новой реальности, она может выдохнуть и делать то, что возможно для каждого индивидуально.

Тревожность: как выявить и как справиться

Обычно тревожность сопровождают размышления о чем-то, что вне нашего контроля. Физические упражнения отвлекают от этих раздумий, переключают наше внимание.

Юлия Ермакова советует выбрать нагрузку, которая вам нравится. Это может быть спорт, прогулки, любые другие активности.

Когда требуется психологическая самопомощь

если вы стали более раздражительными, тревожными (плохой сон, аппетит, страхи, беспокоитесь о родных, звоните им по несколько раз в день, чрезмерно переживаете за собственное здоровье);

у вас тремор рук, неконтролируемые движения;

чувствуете агрессию.

Эти симптомы указывают на психологическую перегрузку. Если вы чувствуете приближение тревоги, то очень хорошо подышите. Самый простой и действенный метод – это дыхание 4 на 4. Вдыхаете воздух на счет четыре, и выдыхаете на счет четыре.

Первое, на что стоит обратить внимание: как человек спит, что ему снится, просыпается ли он отдохнувшим, как он ест, есть ли аппетит. Если вы заметили что-то отрицательное за собой, просим не отстраняться. Важно признать, что проблема есть, что помощь нужна.

— Признаться себе, что я сейчас не выдерживаю, есть какая-то слабость. Все хотят выглядеть очень сильными, стойкими, всемогущими, – рассказывает Юлия Ермакова.

Когда наступает серьезная симптоматика, когда сон пропадает, а агрессия высока, то тогда уже люди идут к специалистам. К сожалению, поначалу люди занимаются самолечением. И только когда состояние ухудшается, обращаются к семейному врачу.

Где в Украине получить психологическую помощь

С 24 февраля перед украинцами предстало множество новых вызовов и испытаний. Среди них последствия полномасштабной войны для психического здоровья.

Как продемонстрировало исследование от компании «Градус» (лето 2022 года), более 70% украинцев испытывают стресс или сильную нервозность.

Поэтому первая леди Елена Зеленская инициировала Национальную программу психического здоровья и психосоциальной поддержки. В рамках Нацпрограммы разные формы обучения прошли около 60 тысяч специалистов.

С заботой о родителях, педагогах и детских психологах вместе с Министерством образования и науки Украины запустили телеграмм-канал «Поддержи ребенка». А вот на канале «Позаботься о себе» есть психологические советы, техники, мотивационные рекомендации для граждан. В сообществе можно задать вопрос психологу, а также получить от него простой совет.

Есть многие организации, которые помогают поддержать психику людей. Вы не сами, вам готовы помочь. Не забывайте об этом.

Практический психолог Юлия Ермакова рассказала, что на базе Одесского областного медицинского центра психического здоровья есть телемедицина. Можно бесплатно онлайн обратиться к специалисту. Например, Юлия работает с пациентом, уехавшим в Германию.

— Он обратился к своему семейному врачу в Украине, и тот выписал электронное направление на телемедицину. К нам приходит запрос, и мы работаем, — объяснила специалист.

Один-двух встреч достаточно, чтобы научиться самопомощи. Юлия Ермакова отметила, что она наблюдает увеличение обращений к ней и коллегам. Консультации в основном касаются тревожных и депрессивных состояний или даже суицидальных мыслей. Люди переживают потерю близких, дома, потерю своей идентичности, своих мечтаний и чаяний.

Мы живем в состоянии хронического стресса

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что война и психоэмоциональное напряжение ускорили старение украинцев.

— По предварительным подсчетам и исследованиям, проводившимся ведущими учеными, такое длительное влияние на психоэмоциональное состояние человека приводит к тому, что он биологически стареет 10-15 лет раньше. То есть сейчас нас в 40 лет догоняют болезни, обычно случавшиеся в 60 лет, — сообщил глава Минздрава.

Психолог Юлия Ермакова считает, что украинцы адаптировались к новым условиям жизни. Но это проживание в тревожном состоянии, и каждый выживает по-своему — с поддержкой окружающих или благодаря любимой работе, хобби или почему-то другому. И наши ресурсы имеют особенность кончаться. Специалист советует знать о них.

Ресурсы представляют собой два вида:

внешние — то, что может дать общество: работа, социальные контакты;

внутренние: жизненные убеждения, жизненный стержень.

ВАЖНО: найти эти ресурсы и с их помощью проживать те состояния, в которых мы находимся. Или обратиться к специалистам.

Ольга Лопатюк



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів

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