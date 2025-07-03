Ключевые моменты:

Одесские депутаты просят Зеленского лишить украинского гражданского своего бывшего коллегу Богдана Гиганова, сбежавшего а Россию;

Депутат Петр Обухов пояснил, почему сделать этот шаг очень важно;

Иницитиву поддержали 44 депутата, двое воздержались;

Кто такой Богдан Гиганов.

С официальным обращением к главе государства бывшие коллеги Гиганова выступили в ходе состоявшейся накануне сессии горсовета.

Инициатором обращения выступила фракция «Европейская Солидарность», остальные депутатские группы поддержали данную инициативу.

«У нас нет инструментов лишить его депутатства, но если президент лишит Гиганова гражданства на основании того, что тот получил российский паспорт, тогда мы сможем это сделать. Крайне важный шаг, так как пока что он имеет все основания, например, прийти на шоу к Соловьеву и говорить от лица одесского горсовета», – отметил депутат Петр Обухов.

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Обращение получило поддержку 44 депутатов, еще двое уклонились от голосования.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что Богдан Гиганов уже более трех лет находится в России, получил гражданство и распространяет российскую пропаганду, но до сих пор официально остается депутатом Одесского горсовета.

Одиозный депутат прошел в Одесский горсовет в 2020 году по списку партии ОПЗЖ. После начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года он заявил, что президент Зеленский должен «на коленях просить Путина о переговорах». Эти высказывания вызвали волну возмущения, после чего Гиганов исчез из публичного поля. Тем не менее летом того же года он участвовал в сессии горсовета дистанционно.

Позже стало известно, что Гиганов находится в России, где получил гражданство и занимается бизнесом. Гиганов также присоединился к проекту «Другая Украина», который курирует экс-нардеп и кум российского диктатора путина Виктор Медведчук, и регулярно распространяет кремлевские нарративы на российских каналах.

Также напомним, что место Олега Филимонова в Одесском горсовете занял другой депутат.

Источник: Думская