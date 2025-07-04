Ключевые моменты:

  • Почем арбузы на Привозе в июле;
  • Цены на овощи на одесском Привозе;
  • Цены на фрукты на одесском Привозе;
  • Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза;
  • Цены на мясо на одесском Привозе;
  • Сколько стоит рыба на Привозе.

«Не делайте мне смешно!»

Мужчина в хорошем настроении:

– О, арбузы уже в продаже! Все так рано появилось в этом году.

Продавщица:

– В прошлом тоже. Вы забыли.

– И почем арбузики? По тридцать пять? За килограмм, конечно, да?

– Да.

– Ну про дыни я и не спрашиваю. Рано еще.

– Почему рано? Они тоже есть.

– Я про цену не спрашиваю. Она, наверное, неподъемная.

– Ой, не смешите меня!

– И сколько потянет арбузик?

– Взвешу – узнаем.

– Ой, нет, не взвешивайте! Мне после этого арбузика на картошку не хватит…

Привоз в начале июлдя: сколько стоят арбузы?

А что там с другими ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 25–40 грн;
  • лук – 25–35 грн;
  • помидоры – 40–120 грн;
  • свекла – 35–50 грн;
  • кабачки – 20–45 грн;
  • огурцы – 25–45 грн;
  • сладкий перец – 90–170 грн;
  • баклажаны – 100–130 грн;
  • капуста – 30–40 грн;
  • чеснок – 140–150 грн;
  • морковь – 50–70 грн;
  • зелень в пучках – от 5 грн;
  • кукуруза – 55–70 грн (за один початок).
Овощи на Привозе
Овощи на Привозе-2
Овощи на Привозе-3
Овощи на Привозе-4
Овощи на Привозе-5
Овощи на Привозе-6
По теме: Июньские цены на одесском Новом базаре: «Такую кукурузу я кушать не буду!»

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 60–90 грн;
  • груши – 70–120 грн;
  • бананы – 60–80 грн;
  • грейпфруты – 60–80 грн;
  • гранаты – 180–230 грн;
  • лимоны – 80–150 грн;
  • виноград – 90–200 грн;
  • хурма – 90–180 грн;
  • апельсины – 60–130 грн;
  • черешня – 60–150 грн;
  • вишня – 80–160 грн;
  • клубника – 100–140 грн;
  • крыжовник – 230–250 грн;
  • персики – 70–100 грн;
  • абрикосы – 80–110 грн.
Фрукты на Привозе
Фрукты на Привозе-2
Фрукты на Привозе-3
Одесский Привоз в июле

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 50–90 грн;
  • брынза – 200–270 грн;
  • творог – 100–160 грн.

Яйца на Привозе

Творог и брынза на Привозе

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-270 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-170 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Свинина

  • задняя часть – 170-200 грн;
  • шея – 230-260 грн;
  • лопатка – 200-230 грн;
  • ребра – 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-240 грн.
Мясной корпус Привоза
Мясной корпус Привоза-2
Мясной корпус Привоза-3

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-110 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в Одессе в конце июня: «Куда подевались яйца?!»

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