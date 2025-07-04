Ключевые моменты:
- Почем арбузы на Привозе в июле;
- Цены на овощи на одесском Привозе;
- Цены на фрукты на одесском Привозе;
- Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза;
- Цены на мясо на одесском Привозе;
- Сколько стоит рыба на Привозе.
«Не делайте мне смешно!»
Мужчина в хорошем настроении:
– О, арбузы уже в продаже! Все так рано появилось в этом году.
Продавщица:
– В прошлом тоже. Вы забыли.
– И почем арбузики? По тридцать пять? За килограмм, конечно, да?
– Да.
– Ну про дыни я и не спрашиваю. Рано еще.
– Почему рано? Они тоже есть.
– Я про цену не спрашиваю. Она, наверное, неподъемная.
– Ой, не смешите меня!
– И сколько потянет арбузик?
– Взвешу – узнаем.
– Ой, нет, не взвешивайте! Мне после этого арбузика на картошку не хватит…
А что там с другими ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25–40 грн;
- лук – 25–35 грн;
- помидоры – 40–120 грн;
- свекла – 35–50 грн;
- кабачки – 20–45 грн;
- огурцы – 25–45 грн;
- сладкий перец – 90–170 грн;
- баклажаны – 100–130 грн;
- капуста – 30–40 грн;
- чеснок – 140–150 грн;
- морковь – 50–70 грн;
- зелень в пучках – от 5 грн;
- кукуруза – 55–70 грн (за один початок).
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Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 60–90 грн;
- груши – 70–120 грн;
- бананы – 60–80 грн;
- грейпфруты – 60–80 грн;
- гранаты – 180–230 грн;
- лимоны – 80–150 грн;
- виноград – 90–200 грн;
- хурма – 90–180 грн;
- апельсины – 60–130 грн;
- черешня – 60–150 грн;
- вишня – 80–160 грн;
- клубника – 100–140 грн;
- крыжовник – 230–250 грн;
- персики – 70–100 грн;
- абрикосы – 80–110 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 50–90 грн;
- брынза – 200–270 грн;
- творог – 100–160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-270 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-170 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170-200 грн;
- шея – 230-260 грн;
- лопатка – 200-230 грн;
- ребра – 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-240 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-110 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 80-150 грн.
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