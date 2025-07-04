Ключевые моменты:

Почем арбузы на Привозе в июле;

Цены на овощи на одесском Привозе;

Цены на фрукты на одесском Привозе;

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза;

Цены на мясо на одесском Привозе;

Сколько стоит рыба на Привозе.

«Не делайте мне смешно!»

Мужчина в хорошем настроении:

– О, арбузы уже в продаже! Все так рано появилось в этом году.

Продавщица:

– В прошлом тоже. Вы забыли.

– И почем арбузики? По тридцать пять? За килограмм, конечно, да?

– Да.

– Ну про дыни я и не спрашиваю. Рано еще.

– Почему рано? Они тоже есть.

– Я про цену не спрашиваю. Она, наверное, неподъемная.

– Ой, не смешите меня!

– И сколько потянет арбузик?

– Взвешу – узнаем.

– Ой, нет, не взвешивайте! Мне после этого арбузика на картошку не хватит…

А что там с другими ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 25–40 грн;

лук – 25–35 грн;

помидоры – 40–120 грн;

свекла – 35–50 грн;

кабачки – 20–45 грн;

огурцы – 25–45 грн;

сладкий перец – 90–170 грн;

баклажаны – 100–130 грн;

капуста – 30–40 грн;

чеснок – 140–150 грн;

морковь – 50–70 грн;

зелень в пучках – от 5 грн;

кукуруза – 55–70 грн (за один початок).

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 60–90 грн;

груши – 70–120 грн;

бананы – 60–80 грн;

грейпфруты – 60–80 грн;

гранаты – 180–230 грн;

лимоны – 80–150 грн;

виноград – 90–200 грн;

хурма – 90–180 грн;

апельсины – 60–130 грн;

черешня – 60–150 грн;

вишня – 80–160 грн;

клубника – 100–140 грн;

крыжовник – 230–250 грн;

персики – 70–100 грн;

абрикосы – 80–110 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 50–90 грн;

брынза – 200–270 грн;

творог – 100–160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-270 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 130-170 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 170-200 грн;

шея – 230-260 грн;

лопатка – 200-230 грн;

ребра – 210-220 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-240 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-110 грн;

караси – 70-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

карп – 80-150 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в Одессе в конце июня: «Куда подевались яйца?!»

Фото автора