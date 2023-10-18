«Вільна»: одеський простір для жінок і дівчат допомагає жити далі

В Україні сьогодні діють 29 просторів «Вільна», де щодня безоплатно надають психологічну, соціальну, юридичну та інші види допомоги жінкам різного віку. Одеський наразі працює за адресою вул. Педагогічна, 24.

— Пілотний проект «Вільна» було відкрито в грудні минулого року за підтримки Фонду народонаселення ООН (UNFPA), американської агенції розвитку USAID та уряду Данії. Його діяльність в Одесі здійснюється спільно з громадським рухом «Віра, Надія, Любов». Наша основна мета — це протидія насильству над жінками. Дати їм зрозуміти, що вони захищені і що їм допоможуть, — розповідає менеджерка простору «Вільна» в Одесі Катерина.

Сюди по допомогу до фахівців можуть звертатися жінки різного віку, які потребують фахової консультації, дружньої підтримки чи компанії. Катерина сама родом із Нової Каховки. Як і інші соціальні працівники та підопічні простору, за два роки війни вона пережила чимало. Їй із сім’єю вдалося виїхати з окупації 24 лютого 2022 року. Нині від рідного міста практично нічого не залишилося. Тож Катерина розуміє, як необхідна жінкам підтримка.

— Проблеми є у всіх. У «Вільну» приходять із різних причин. Основна категорія жінок — це 40-70 років. Хтось потребує психологічної допомоги, хтось тікає від домашнього насильства, а хтось шукає друзів і розвитку. Особливо важко було працювати з тими, хто виїхав з окупації. Це постійні сльози. Ми намагаємося допомагати жінкам відкритися, розслабитися, прийняти себе. Тому часто влаштовуємо терапії, майстер-класи, тренінги, цікаве дозвілля. В Одесі дуже багато прекрасних людей, які завжди допоможуть нам у цьому, — говорить Катерина.

Усі активності в просторі моделюються професійними тренерами та майстринями, а це:

групові та індивідуальні сеанси з психологом ;

консультації соціального працівника;

лекції, тренінги, майстер-класи;

активності для цікавого дозвілля;

нові можливості кар’єрного розвитку;

заняття спортом.

За необхідності підопічні простору можуть відвідати гінеколога в пологовому будинку №7. Усі обстеження, аналізи, УЗД, вторинний прийом і навіть деякі операції — безкоштовні. Безпосередньо в офісі можна пройти тест на ВІЛ-інфекцію. «Вільна» також співпрацює з іншими благодійними організаціями, як-от:

Центр психологічної допомоги Equilibrium (вулиця Велика Арнаутська, 53).

Центр допомоги врятованим під час війни (вулиця Косівська, 2д).

Як радіти життю і побороти тривожність?

Психолог і тілесно-орієнтований терапевт простору «Вільна» Інна Баланюк пояснює, що робити під час нападу тривожності:

створіть навколо себе затишок — це базова потреба людини;

виговоріться комусь у сприятливій обстановці, проговоріть усе, що відчуваєте (тоді жовчний міхур розслабиться й емоції не будуть затискати вас);

випийте склянку води — це допоможе налагодити дихання;

обов’язково вийдіть на вулицю, у людне місце;

займіться тілесними практиками (погладьте себе, обійміть) або фізичними вправами;

спробуйте дихальну практику: уявивши квітку, вдихайте її аромат, потім, поволі видихаючи, уявіть, що задуваєте свічку (коли видих довший за вдих, людина заспокоюється).

Також, якщо ви відчули тривожність, постукуючи себе по «точці гордості» (ділянка біля грудей), проговоріть кілька разів: «Я відчуваю тривожність». Якщо в цей час ви боїтеся вийти на вулицю, зробіть це спонтанно і не обдумуючи, інакше знайдеться сто причин, щоб цього не робити. Якщо боїтеся бути вдома на самоті, зателефонуйте комусь і поспілкуйтеся. Але найкраще — відвідувати психотерапевтичні групи.

Як долучитися до простору «Вільна»

За подіями в просторі «Вільна» можна стежити в телеграм-каналі «Дружній до жінок і дівчат простір Вільна», або телефонувати за номером: (073) 231-01-01.