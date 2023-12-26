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Родственники и военные высказались против переименования одесской улицы в честь Героя Украины

Родственники и военные высказались против переименования одесской улицы в честь Героя Украины

Против переименования улицы Якутской в Киевском районе Одессы в честь Игоря Бедзая высказались родные Героя и Командование Военно-морских сил Украины.

Командование ВМС обратилось в Одесский городской совет с предложением пересмотреть решение историко-топономической комиссии о переименовании Якутской улицы в честь погибшего украинского летчика Игоря Бедзая.

Небольшая улочка Якутская находится в частном секторе недалеко от Мемориала 411 батареи и, по мнению военных, не соответствует статусу звания Героя Украины.

В командовании ВМС предложили переименовать проспект Гагарина в проспект Игоря Бедзая.

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Против переименования маленькой улицы высказались и родные погибшего героя. По словам супруги Игоря Бедзая — Юлии, у нее никто не спросил можно ли вообще называть улицу именем Игоря.

Игорь спас морскую авиацию Украины в 2014 году, но тогда всем было не до него и награда пришла только после гибели мужа, говорит Юлия:

«Такое впечатление, что историко-топономическая комиссия работает «для галочки» — был запрос на переименование улиц именами Героев – мы его выполнили, а какая это улица и где она находится никого не интересует».

Как рассказал одесский историк и член историко-топономической комиссии Александр Бабич, инициатива назвать улицу Якутскую в честь Игоря Бедзая исходила от членов комиссии. Якутскую избрали потому, что в том районе вокруг мемориала есть идея создать концентрированный ареал улиц в честь героев этой войны, и сам мемориал впоследствии переформатировать уже к событиям российско-украинской войны тоже.

Напомним, что решение историко-топонимической комиссии носит лишь рекомендательный характер. Еще предстоят общественные слушания и голосование депутатов на сессии. На обоих этих этапах можно изменить решение или внести коррективы.

Полковник Игорь Бедзай не только получил посмертно Героя Украины, но и получил отличие Президента “Национальная легенда Украины”.

А легендарный путь Игорь Бедзай начал еще в 2014 году. Под его руководством была совершена уникальная операция по спасению самолетов и вертолетов под дулами вражеских автоматов. Речь идет об операции, когда 10-я бригада морской авиации сумела вывести из оккупированного Крыма свою боевую технику. Они стали единственным подразделением ВСУ, которое сумело вывести свою боевую технику из оккупированного Крыма.

Погиб Игорь Бедзай 7 мая 2022 года во время выполнения поисково-спасательной операции в районе города Вилково Одесской области. Вертолет Ми-14, которым управлял полковник, сбила российская ракета, выпущенная из истребителя Су-30. А уже 11 мая 2022 года полковник Бедзай удостоен звания Герой Украины и награжден орденом «Золотая звезда» посмертно.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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