День освобождения Славянска и Краматорска: как ВСУ выбили оккупантов 10 лет назад

С чего началась АТО?

Славянск и Краматорск были первыми значимыми городами Донбасса, которые в апреле 2014 года силой захватили российские террористы. Диверсионные группы установили там власть 12 апреля, а днём позже СНБО объявил о начале АТО. Именно с захвата Славянска и Краматорска началась война, которая 24 февраля 2022 года перешла в полномасштабное вторжение россии.

Как захватили Славянск в 2014 году?

Славянск стал первым украинским городом, который почувствовал на себе «руку» оккупантов. Уже в 9 утра 12 апреля диверсанты захватили Славянский городской отдел МВД, а вместе с ним – около 20 автоматов и 400 пистолетов Макарова с боеприпасами.

Захватчики действовали по схеме, которой не изменяют до сих пор: над зданием вместо украинского флага тут же появился флаг оккупантов. В тот же день террористы захватили городское здание СБУ, куда позже начали свозить «на подвал» всех проукраински настроенных жителей.

На выезде из города диверсанты обустроили блокпост с баррикадами и к утру 13 апреля контролировали уже все въезды и выезды из Славянска.

17 апреля террористы захватили местную телебашню и начали вещание российских каналов, а позже – запретили проукраинские политические партии и открыли «горячую линию» для доносов. Так началось гонение на сторонников Украины.

18 апреля в пригороде Славянска нашли убитыми оппозиционного горловского депутата Владимира Рыбака и 19-летнего студента Юрия Поправко. В их убийстве сепаратисты обвинили Правый сектор.

Предательство мэра города

Пост мэра Славянска на тот момент занимала Неля Штепа. Женщина перешла на сторону оккупантов, но сохранить должность это ей не помогло – городом стал управлять сепаратист Вячеслав Пономарев.

20 апреля самопровозглашенный комендант отказался вести какие-либо переговоры с украинскими властями. В этот же день в Славянске ввели комендантский час.

Коллаборантка Неля Штепа осталась на стороне сепаратистов и активно агитировала людей принять участие в псевдореферендуме за «независимость ДНР», который был назначен на 11 мая.

После псевдореферендума оккупационная власть заявила, что ДНР якобы поддержали 97,5% населения.

Как Славянск жил под оккупацией?

При оккупантах в городе началась настоящая гуманитарная катастрофа. Первыми в Славянске закрылись банки и аптеки, а магазины – начали пустеть. Позже было практически остановлено электро- и водоснабжение, а мобильная связь начала работать с перебоями. АЗС разрушались, и транспортное сообщение с другими населёнными пунктами вскоре прекратилось. Жители Славянска оказались в ловушке.

Как проходили бои за Славянск?

Противостояние между сепаратистами и украинскими силовиками началось с 13 апреля. Первым штурмовать город попыталось украинское спецподразделение Альфа, но эта попытка не увенчалась успехом. Позже в СБУ заявили, что действиями диверсантов руководил Игорь Стрелков (Гиркин). После провала этой операции СНБО объявил широкомасштабную антитеррористическую операцию и привлёк ЗСУ.

В перестрелках боевики зачастую прикрывались жилыми домами. К многоэтажкам подъезжал самоходный миномёт «Нона», вёл артобстрел в сторону украинской армии и спешно покидал боевую позицию. Если в жилой квартал прилетала «ответка», сепаратисты заявляли, что это намеренный удар Украины по мирному населению.

Всего из-за боевых действий в городе пострадали 34 здания, в 4-х из них находились школы.

Как освободили Славянск?

Операция по освобождению Славянска началась ещё в мае, и уже к июлю ЗСУ перешли в активное наступление.

5 июля террористам пришлось бежать из города, бросив огромные арсеналы российского оружия. В 13:00 над горсоветом Славянска снова зареял украинский флаг. Его подняли бойцы 2-го батальона Национальной гвардии Украины.

Бои за город длились 84 дня. За это время удалось уничтожить 470 пророссийских террористов. К сожалению, не обошлось без жертв и с нашей стороны. 70 украинских бойцов отдали свои жизни за освобождение Славянска.

Как захватили Краматорск в 2014 году?

Краматорск, как и Славянск, оккупировали 12 апреля. В тот день у местного горисполкома состоялся пророссийский митинг, на котором собрались около тысячи человек. Сепаратисты ворвались в здание, сняли украинский флаг и вывесили символику так называемой «ДНР».

Позже, при содействии боевиков, прибывших из Славянска, также было захвачено здание краматорской милиции. Местные правоохранители были предупреждены о штурме и успели подготовиться, но через несколько часов всё же потерпели поражение. В руках у боевиков оказалось 500 единиц огнестрельного оружия.

Через три дня, 15 апреля, террористы начали штурм Краматорского аэродрома, который являлся важным стратегическим объектом: на его территории располагалась военная часть и подразделение военной авиации ЗСУ. Аэродром имел возможность принимать транспортные самолёты и прикрывать подходы к Славянску и Краматорску.

Однако удержать стратегическую точку ДНР-овцам не удалось. В том же месяце украинский спецназ отбил Краматорский аэродром у сепаратистов.

Проукраинский митинг в Краматорске

Несмотря на действия боевиков, город не сдавался. 17 апреля в Краматорске прошёл проукраинский митинг, на котором собралось около 1500 человек. Во время мероприятия сепаратисты пытались устроить провокации, но стычки с протестующими предотвратили.

Как освободили Краматорск?

Первые попытки освободить город начались ещё 15-18 апреля, но контрнаступление провалилось. Тогда боевики заблокировали украинских военных возле одного из населённых пунктов и потребовали сдать оружие в обмен на выход из окружения.

Террористов удалось выбить из города только 5 июля. Из Славянская и Краматорска сепаратисты сбежали в Донецк.

С 13 октября Краматорск объявили временным центром Донецкой области, где разместилась Донецкая областная военно-гражданская государственная администрация.

Что происходит с Краматорском и Славянском сейчас?

Несмотря на полномасштабное вторжение рф, Краматорск и Славянск остаются под контролем Украины и сейчас являются прифронтовыми городами. С 24 февраля, 2022 года оба населённых пункта подвергаются жесточайшим обстрелам. Некоторые из них войдут в учебники истории как самые кровавые преступления российской армии в Украине.

Так, 8 апреля 2022 года рф ударила по Краматорскому железнодорожному вокзалу кассетными боеприпасами. В тот момент тысячи местных жителей, в основном женщины и дети, пытались уехать из города на эвакуационных поездах. Снаряд не случайно попал именно в это место. На боеголовке рашисты оставили циничную надпись: «За детей». В результате обстрела погиб 61 человек, ещё более 100 людей получили ранения.

27 июля 2023 года рашисты снова ударили по скоплению гражданских в Краматорске. На этот раз целью террористов оказалось кафе в центре города, а также частный сектор села Беленькое. В результате ракетного удара в Краматорске погибли 13 людей, трое из которых – дети. Еще 65 человек получил ранения. Среди погибших оказалась и украинская писательница Виктория Амелина, которая после 24 февраля расследовала преступления рф на деокупированных территориях.