Ротация, электронные повестки, война в 2024-ом: о чем рассказал главком ВСУ Залужный

Про «мобилизацию 500 тысяч человек»

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование Украины на постоянной основе формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, но запроса на конкретную цифру мобилизованных правительства не подавало.

Военное командование никакого запроса не делало на какие-то цифры (500 тысяч, как сообщал Давид Арахамия -ред.). Военное командование продолжает выполнять функцию защиты государства и соответственно, формирует свои запросы (на боеприпасы, на оружие и на человеческий ресурс»). ) Это делается на постоянной основе, а каким-то отдельным форматом, мероприятием на Кабинет министров или Верховную Раду мы не осуществляем. Что касается этой цифры, мы ее сформировали на следующий год, она, конечно, учитывает покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в 2024 году. Озвучивать цифры, относящиеся к каждому из этих показателей, я не могу. Это военная тайна, — рассказал Залужный в эфире национального телемарафона.

Главнокомандующий отметил, что Генштаб не наделен правом законодательной инициативы, поэтому никаких документов правительству не подавал.

В то же время генерал подтвердил, что ВСУ работали с субъектом законодательной инициативы – Министерством обороны, а уже МОУ, по словам Залужного, вероятно, подавало законопроект по усовершенствованию мобилизации в Кабинет министров.

Напомним, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что военное руководство внесло запрос о мобилизации 500 тысяч военных.

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Об электронных повестках

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный считает, что Украину устроит любой способ мобилизации, который обеспечит армию пополнением резервов. Об этом Залужный рассказал на брифинге 26 декабря.

Залужный отметил, что с соответствующим предложением выступал не Генеральный штаб и не Вооруженные силы Украины, потому что у них нет даже возможности оценить, какой способ лучше.

Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если в результате электронных уездов мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом, тоже это очень хорошо. Но и Вооруженные силы Украины, и Генеральный штаб в этих вопросах находимся в качестве потребителей.

Напомним, Министерство обороны рассматривает возможность извещать мужчин, в том числе и за рубежом, о необходимости явиться в ТЦК через электронное извещение.

О ротации каждые полгода

Валерий Залужный выступил против принятия закона о проведении ротации на фронте, например каждые полгода, ведь для этого необходимо в том числе увеличить боекомплект военных примерно в два раза.

Повторюсь, что ситуация на фронте все же зависит от действий противника. Я не могу прогнозировать, будет ли это 6 месяцев, 5 месяцев, 3 месяца. Ситуация бывает совершенно разной, поверьте мне. Опять же, если люди предлагают 6 месяцев проводить ротацию, они должны понимать, что боевой комплект войск нужно увеличивать примерно хотя бы в два раза. И как раз на выходе будет сумма, необходимая для того, чтобы через полгода заменить этих людей на боевые позиции.

По словам Залужного, командиры на местах должны делать все возможное и невозможное для того, чтобы осуществлять ротацию в пределах подразделений, в пределах воинских частей.

Но законодательно прописывать, что мы будем двигаться таким образом… Поверьте моему тридцатилетнему опыту службы в Вооруженных силах Украины и почти 10 годам войны, что это пока, скажем так, обман…. который нереален.

Отметим, 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и военного учета.

В законопроекте предлагается законодательно закрепить, что военные, непосредственно участвовавшие в боевых действиях, подлежат замене не позднее чем через шесть месяцев непрерывного участия. Период восстановления должен длиться не менее двух месяцев.

Избавиться от ограниченно годных

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный считает необходимым оставить в законодательстве понятие пригодности и непригодности к военной службе, и отказаться от разделения на степени инвалидности.

Я считаю, что на сегодняшний день оперирование степенью инвалидности, 2 группы, 3 группы, оно сейчас не является, скажем так, актуальным. Почему? Потому что решает пригодность к военной службе не инвалидность, которую имеет человек, а военно -врачебная комиссия, которая определяет, пригоден ли человек к военной службе, или непригоден.

Главнокомандующий отметил, что командование ВСУ согласилось с предложением оставить в соответствующем законопроекте 2 понятия: человек, пригодный к военной службе и человек, непригодный к военной службе.

Избавиться от такого понятия, как ограниченно пригодный. И, соответственно, когда мы дадим себе ответ на эти вопросы, пригоден или непригоден, соответственно, мы поймем, есть ли нам смысл дальше оперировать такими понятиями, как инвалид 2 группы, или инвалид 3 группы, – отметил Залужный.

Накануне Кабмин внес в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» №10378, в котором регулируются вопросы отсрочки от призыва на военную службу, в том числе числе людей с инвалидностью.

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О войне в 2024 году

Главнокомандующий ВСУ считает, что следующий год будет отличаться с 2023-го с учетом смены технологий ведения войны.

2024 год не просто будет отличаться, он должен отличаться, потому что иначе нас ждет то, о чем я писал в статье. Соответственно мы эти проблемы нашли, и нашли уже 90% решений этих вопросов, которые нужно будет обязательно решить, чтобы в следующем году действовать более эффективно и самое главное – сохранить людей. Над этим работаем. С нами полностью согласились наши партнеры, которые также интересовались этим вопросом. Так что могу вас заверить, что следующий год будет отличаться… Мы, по крайней мере, для этого все делаем.

При этом главнокомандующий отметил, что вынужден констатировать: противник не отстает от ВСУ. В последние дни идет достаточно мощное противостояние с использованием различных технологий.