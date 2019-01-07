﻿ Три одесских стрелка обеспечили себе путевки на Европейские игры нынешнего года - Одесская Жизнь

Лицензии завоевали мастер пулевой стрельбы Анна Ильина и два стендовика — Николай Мильчев и Ирина Маловичко.

II Европейские игры состоятся 21-30 июня в Минске. Чтобы получить туда путевку, необходимо было попасть в ТОП-24 европейского рейтинга к 1 января 2019 года.

Анна Ильина заняла 20-е место в рейтинге в стрельбе из винтовки на дистанции 50 м из трех положений. Она обладательница двух бронзовых наград чемпионата Европы-2018. Ирина Маловичко стала 15-й. Спортсменка была 7-й на Евро-2018. Олимпийский чемпион Николай Мильчев занял 23-е строку рейтинга среди мастеров стрельбы на круглом стенде.

Справка «ОЖ»: Европейский рейтинг определяется по результатам выступлений на международных соревнованиях.

Европейские игры — региональные международные спортивные соревнования среди атлетов Европы. Они проходят раз в четыре года под эгидой Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Первые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку.