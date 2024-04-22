Новости Одессы и Одесской области

Расстрел винницкого полицейского: куда направлялись военные и что им грозит

Расстрел винницкого полицейского: куда направлялись военные и что им грозит

Отцу и сыну, которых в воскресенье задержали после резонансного убийства полицейского на блокпосту на Виннитчине, сообщили о подозрении в совершении тяжких преступлений, включая убийство правоохранителя и дизертирство. Им грозит пожизненное заключение.

Подробности задержания «стрелков» сообщили в полиции Одесской области.

По данным следствия, военнослужащие отец и сын украли в воинской части под Одессой оружие, после чего совершили преступление в Винницкой области и скрылись. На следующий день их задержали.

Напомним, благодаря слаженной работе оперативных служб было установлено местонахождение фигурантов — они скрывались в заброшенном здании на территории Одесской области. Отец и сын намеревались выехать за границу Украины.

Задержанные называют мотивом нападения на полицейских то, что они перевозили боевые гранаты. Однако, так ли это, устанавливает следствие.

Также вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины проверяется их причастность к деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Спецпрокуры в сфере обороны Южного региона сообщили двум военнослужащим о подозрении по ряду статей:

  • посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа;
  • незаконное обращение с оружием;
  • дезертирство с оружием по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения.

В Офисе генерального прокурора поделились деталями дела.

По данным следствия, 20 апреля ночью подозреваемые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия. Правоохранители разыскали их и задержали их в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Ранее на территории Винницкой области обнаружен автомобиль, на котором перемещались военные и боеприпасы.

В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия, решается вопрос об отправке в СИЗО.

Им грозит пожизненное лишение свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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