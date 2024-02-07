Житель Овидиополя устроил стрельбу из ружья на улице: каковы последствия (видео)

Как сообщили в областном управлении полиции, вечером 6 февраля в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что на одной из улиц поселка неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из оружия. На место происшествия прибыли полицейские группы реагирования патрульной полиции и задержали пьяного мужчину, который находился в своем дворе.

Следователи установили, что мужчина со двора произвел три выстрела вверх из принадлежащего ему охотничьего ружья, в сторону заявившей о стрельбе женщины и ее несовершеннолетней дочери, которые в этот момент шли по улице, и проезжавшего мимо автомобиля. Никто не пострадал.

Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве. За содеянное ему может грозить до 7 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

Продолжается следствие.

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