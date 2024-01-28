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Спортсменка из Одессы завоевала две золотых медали на престижном турнире по стрельбе

Спортсменка из Одессы завоевала две золотых медали на престижном турнире по стрельбе

Одесская спортсменка Кристина Остапенко завоевала две золотые медали на престижном международном турнире «H&N-Cup 2024» по пулевой стрельбе, который проходил в немецком Мюнхене. Это ее первые медали на соревнованиях такого уровня.

Как сообщается на сайте отделения Национального олимпийского комитета в Одесской области, вслед за победой в индивидуальной программе по стрельбе из пневматической винтовки в первый соревновательный день 18-летняя воспитанница областной ДЮСШ стрельбы Кристина Остапенко стала победительницей в смешанной категории, вместе с серебряным призером Олимпийских игр Сергеем Кулишом из Черкасс. Это первые награды для одесситки на соревнованиях такого уровня.

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А на второй день соревнований Кристина выиграла квалификацию в личном турнире с результатом мирового уровня 632,5 очка, который выше рекорда Украины, и лишь на 2,8 ниже абсолютного мирового рекорда и на 1,7 очка ниже мирового рекорда среди юниоров. Впрочем, в финал одесситку все же не допустили из-за «несоответствия экипировки стандарту».

Кристина Остапенко на турнире по стрельбе

Кристина Остапенко на соревнованиях

Кроме Кристины Остапенко, в турнире «H&N-Cup 2024» впервые среди взрослых принимал участие еще один одесский стрелок Иван Ткаленко. Но до финала он не дошел, заняв 16-е место в индивидуальных соревнованиях и набрав 626,8 очков, что стало его личным рекордом в этом виде программы.

Напомним, ранее теннисистка из Одессы Даяна Ястремская стала первой украинской спортсменкой, вошедшей в полуфинал турнира Australian Open-2024 и самой молодой украинской теннисисткой в истории в полуфинале турнира Grand Slam. Но за шаг до финала она проиграла своей сопернице – китайской спортсменке Цинь Вэнь Чжэн.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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