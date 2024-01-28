Спортсменка из Одессы завоевала две золотых медали на престижном турнире по стрельбе

Как сообщается на сайте отделения Национального олимпийского комитета в Одесской области, вслед за победой в индивидуальной программе по стрельбе из пневматической винтовки в первый соревновательный день 18-летняя воспитанница областной ДЮСШ стрельбы Кристина Остапенко стала победительницей в смешанной категории, вместе с серебряным призером Олимпийских игр Сергеем Кулишом из Черкасс. Это первые награды для одесситки на соревнованиях такого уровня.

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А на второй день соревнований Кристина выиграла квалификацию в личном турнире с результатом мирового уровня 632,5 очка, который выше рекорда Украины, и лишь на 2,8 ниже абсолютного мирового рекорда и на 1,7 очка ниже мирового рекорда среди юниоров. Впрочем, в финал одесситку все же не допустили из-за «несоответствия экипировки стандарту».

Кроме Кристины Остапенко, в турнире «H&N-Cup 2024» впервые среди взрослых принимал участие еще один одесский стрелок Иван Ткаленко. Но до финала он не дошел, заняв 16-е место в индивидуальных соревнованиях и набрав 626,8 очков, что стало его личным рекордом в этом виде программы.

Напомним, ранее теннисистка из Одессы Даяна Ястремская стала первой украинской спортсменкой, вошедшей в полуфинал турнира Australian Open-2024 и самой молодой украинской теннисисткой в истории в полуфинале турнира Grand Slam. Но за шаг до финала она проиграла своей сопернице – китайской спортсменке Цинь Вэнь Чжэн.