﻿ Одесская зима: горожане мокнут, скользят и принимают «грязно-песочный душ» - Одесская Жизнь

Корреспондент «Одесской жизни» изучила «дорожную обстановку» на улицах и узнала главное «опасение дня».

Непогода вносит немалые коррективы в жизнь одесситов. Если еще вчера тех, кто выходил на улицы города, волновал вопрос «как бы не поскользнуться», то уже сегодня к нему прибавились другие проблемы — «как бы не утонуть в глубоких лужах, которые превращаются в реки» и «как бы не стать жертвой грязно-песочного душа».

В центре города транспорт ходит исправно, разве что медленнее, пробок почти нет. Но сразу становится понятным, где на улицы не ступала нога коммунальщика, а где о пешеходах все-таки позаботились.

Дождь размывает снег и все это вместе становится большой проблемой. Получается так, что песок, смешавшись со снежно-водной кашей, никак не помогает нормальному передвижению.

Самая большая проблема, по нашим наблюдениям, на остановочных комплексах: людей, которые замерли в ожидании маршрутки-трамвая-троллейбуса, проезжающие авто обдают «душем» из мокрой грязи и песка.

Коммунальщики на улицах трудятся, но порой таким образом: мусор из снега, песка и грязи сбрасывается ими на дорогу, потом там проезжают машины, и вся эта смесь летит на пешеходов, причем попасть под такой «душ» рискуют не только те, кто проходит по улицам близко к бордюрам, но и те, кто держится от них подальше.

Одесситы скользят, стараются перепрыгнуть через многочисленные и зачастую довольно глубокие лужи, что удается далеко не всегда.

В основном горожане сегодня вышли на улицы с зонтиками. Кое-кто решился порадовать детей катанием на санках, и совершенно зря: на этом виде «транспорта» сегодня не проедешь.

Одесские дворы тоже превратились в порой непроходимую зону: тут уже жильцы сами решают эту проблему, кто как может: некоторые — с помощью лопат, некоторые вооружились обычными домашними вениками. Во дворах тоже образовываются озера-реки и снежная каша.

На одной из уличных остановок услышала самое главное «опасение дня»: «Только бы не мороз — если все это замерзнет, хоть на улицу не выходи!».

Фото автора