Новости Одессы и Одесской области

Зима не сдается: на севере Одесской области выпал снег (фото)

Зима не сдается: на севере Одесской области выпал снег (фото)

Весна поманила пару дней теплом и солнцем и сдалась, а ненастная зимняя погода снова властно напомнила о себе. И пока в Одессе не прекращаются дожди, на севере Одесской области выпал снег.

В ночь на 20 марта север Одесской области изрядно засыпало снегом. Жители Балты публикуют фото с заснеженными улицами.

Впрочем продлится зимняя сказка недолго, днем в области ожидается 4-9°С тепла.

Вчера, 19 марта, зима напомнила о себе на юге Одесской области. Снег выпал в Измаиле, Болграде и Арцизе.

Водителей предупреждают об опасности на дорогах

В патрульной полиции Одесской области призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Патрульные дают водителям такие рекомендиции:

  • перед выездом не забывайте очистить не только зеркало и стекло автомобиля, но и капот от снега;
  • обязательно пользуйтесь ремнями безопасности;
  • уменьшите скорость. Это даст вам больше времени, чтобы отреагировать на изменение дорожной обстановки;
  • контролируйте дистанцию;
  • избегайте резких торможений и поворотов;
  • включите ближний свет фар;
  • при остановке на дороге включайте аварийную световую сигнализацию.
  • Особо внимательными следует быть тем водителям, которые уже перешли на летнюю резину.

Рекомендации пешеходам:

  • переходите дорогу только по пешеходному переходу;
  • двигайтесь по тротуарам и пешеходным дорожкам;
  • не выходите внезапно и не выбегайте на пешеходный переход;
  • не допускайте самостоятельный выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;
  • сделайте себя заметными на дороге;
  • не используйте смартфоны, переходя дорогу.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua