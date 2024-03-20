Зима не сдается: на севере Одесской области выпал снег (фото)

Погода в Одессе 20 марта: прекратится ли дождь Завтра, в среду, 20 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится пасмурная и дождливая погода. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Юг Одесской области засыпало снегом: о чем следует помнить водителям (фото, видео) Судя по всему, настоящая весна не спешит посетить наш регион: в то время как в Одессе уже не первый день идут дожди, на юге Одесской области, в частности, в Измаиле, Болграде и Арцизе, сегодня утром, 19 марта, выпал снег. В этой связи водителей призывают быть особо аккуратными на дорогах. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 18 марта: не забудьте зонтики По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 18 марта 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится теплая, но пасмурная и туманная погода. В течение дня возможен дождь. ПОДРОБНЕЕ