Зима не сдается: на севере Одесской области выпал снег (фото)

Весна поманила пару дней теплом и солнцем и сдалась, а ненастная зимняя погода снова властно напомнила о себе. И пока в Одессе не прекращаются дожди, на севере Одесской области выпал снег.
В ночь на 20 марта север Одесской области изрядно засыпало снегом. Жители Балты публикуют фото с заснеженными улицами.
Впрочем продлится зимняя сказка недолго, днем в области ожидается 4-9°С тепла.
Вчера, 19 марта, зима напомнила о себе на юге Одесской области. Снег выпал в Измаиле, Болграде и Арцизе.
Водителей предупреждают об опасности на дорогах
В патрульной полиции Одесской области призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
Патрульные дают водителям такие рекомендиции:
- перед выездом не забывайте очистить не только зеркало и стекло автомобиля, но и капот от снега;
- обязательно пользуйтесь ремнями безопасности;
- уменьшите скорость. Это даст вам больше времени, чтобы отреагировать на изменение дорожной обстановки;
- контролируйте дистанцию;
- избегайте резких торможений и поворотов;
- включите ближний свет фар;
- при остановке на дороге включайте аварийную световую сигнализацию.
- Особо внимательными следует быть тем водителям, которые уже перешли на летнюю резину.
Рекомендации пешеходам:
- переходите дорогу только по пешеходному переходу;
- двигайтесь по тротуарам и пешеходным дорожкам;
- не выходите внезапно и не выбегайте на пешеходный переход;
- не допускайте самостоятельный выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;
- сделайте себя заметными на дороге;
- не используйте смартфоны, переходя дорогу.