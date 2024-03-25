Весна не торопится: север Одесской области заметает снегом, а одесситам обещают ливни

Фото и видео снежных «заметов» прислал наш корреспондент из Любашевки Подольского района.

А по Одессе завтра ожидаются ливни и порывы ветра — объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью и утром 26 марта в Одессе ожидается значительный дождь. Ночью и в первой половине дня порывы северо-западного ветра, 15-20 м/с.

По Одесской области ночью и утром также прогнозируют значительные осадки, преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и в первой половине дня порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем 8-13°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром видимость во время осадков 500-1000 м.