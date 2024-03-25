Новости Одессы и Одесской области

Весна не торопится: север Одесской области заметает снегом, а одесситам обещают ливни

Весна не торопится: север Одесской области заметает снегом, а одесситам обещают ливни

Последняя неделя марта погода преподносит «сюрпризы» жителям Одесской области. Хотя температура воздуха вполне весенняя, тепло не ощущается: в Одессе продолжаются дожди, которые завтра только усилятся, а на севере региона снова снежит.

Фото и видео снежных «заметов» прислал наш корреспондент из Любашевки Подольского района.

 

А по Одессе завтра ожидаются ливни и порывы ветра — объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью и утром 26 марта в Одессе ожидается значительный дождь. Ночью и в первой половине дня порывы северо-западного ветра, 15-20 м/с.

По Одесской области ночью и утром также прогнозируют значительные осадки,  преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и в первой половине дня порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, днем 8-13°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром видимость во время осадков 500-1000 м.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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