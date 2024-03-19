Юг Одесской области засыпало снегом: о чем следует помнить водителям (фото, видео)

Афиша Одессы на 19-21 марта: бесплатные выставки, концерты, спектакли Эту неделю можно полностью посвятить развитию и образованию, ведь нас ждет несколько интересных лекций по истории, разговорные английский и украинский клубы, обучение в джазовой академии. А еще, одесские фотографы приглашают на открытие ежегодного фотосалона, обычно это событие собирает много авторов и посетителей. ПОДРОБНЕЕ

Евгений Чикаленко: великий меценат из Одесской области, посвятивший жизнь Украине Евгений Чикаленко — выдающийся уроженец Одесской области написал как-то этот известный афоризм: «Легко любить Украину до глубины души, а вы попробуйте любить ее до глубины своего кармана». Предлагаем вам рассказ об этом выдающемся человеке. ПОДРОБНЕЕ