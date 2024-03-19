Новости Одессы и Одесской области

Юг Одесской области засыпало снегом: о чем следует помнить водителям (фото, видео)

Юг Одесской области засыпало снегом: о чем следует помнить водителям (фото, видео)

Судя по всему, настоящая весна не спешит посетить наш регион: в то время как в Одессе уже не первый день идут дожди, на юге Одесской области, в частности, в Измаиле, Болграде и Арцизе, сегодня утром, 19 марта, выпал снег. В этой связи водителей призывают быть особо аккуратными на дорогах.

Зима не отступает

Фото и видео из Болграда и Арциза публикуют местные Телеграм-каналы.

«Болград и Арциз готовится лепить снеговиков. В Одесской области весна решила, что она зима», – констатируют авторы публикаций.

Зима весной в Одесской области

В Одесской области выпал мартовский снег

Снег в Болграде и Арцизе

Одесская области: мартовский снег

О чем предупреждают водителей

В патрульной полиции Одесской области призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Также патрульные дают водителям такие рекомендиции:

  • перед выездом не забывайте очистить не только зеркало и стекло автомобиля, но и капот от снега;
  • обязательно пользуйтесь ремнями безопасности;
  • уменьшите скорость. Это даст вам больше времени, чтобы отреагировать на изменение дорожной обстановки;
  • контролируйте дистанцию;
  • избегайте резких торможений и поворотов;
  • включите ближний свет фар;
  • при остановке на дороге включайте аварийную световую сигнализацию.
  • Особо внимательными следует быть тем водителям, которые уже перешли на летнюю резину.

Рекомендации пешеходам:

  • переходите дорогу только по пешеходному переходу;
  • двигайтесь по тротуарам и пешеходным дорожкам;
  • не выходите внезапно и не выбегайте на пешеходный переход;
  • не допускайте самостоятельный выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;
  • сделайте себя заметными на дороге;
  • не используйте смартфоны, переходя дорогу.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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