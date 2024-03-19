Юг Одесской области засыпало снегом: о чем следует помнить водителям (фото, видео)

Судя по всему, настоящая весна не спешит посетить наш регион: в то время как в Одессе уже не первый день идут дожди, на юге Одесской области, в частности, в Измаиле, Болграде и Арцизе, сегодня утром, 19 марта, выпал снег. В этой связи водителей призывают быть особо аккуратными на дорогах.
Зима не отступает
Фото и видео из Болграда и Арциза публикуют местные Телеграм-каналы.
«Болград и Арциз готовится лепить снеговиков. В Одесской области весна решила, что она зима», – констатируют авторы публикаций.
О чем предупреждают водителей
В патрульной полиции Одесской области призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
Также патрульные дают водителям такие рекомендиции:
- перед выездом не забывайте очистить не только зеркало и стекло автомобиля, но и капот от снега;
- обязательно пользуйтесь ремнями безопасности;
- уменьшите скорость. Это даст вам больше времени, чтобы отреагировать на изменение дорожной обстановки;
- контролируйте дистанцию;
- избегайте резких торможений и поворотов;
- включите ближний свет фар;
- при остановке на дороге включайте аварийную световую сигнализацию.
- Особо внимательными следует быть тем водителям, которые уже перешли на летнюю резину.
Рекомендации пешеходам:
- переходите дорогу только по пешеходному переходу;
- двигайтесь по тротуарам и пешеходным дорожкам;
- не выходите внезапно и не выбегайте на пешеходный переход;
- не допускайте самостоятельный выход детей дошкольного возраста на проезжую часть;
- сделайте себя заметными на дороге;
- не используйте смартфоны, переходя дорогу.