Март по-одесски: между дождем и воздушными тревогами (фоторепортаж)

– Как меня дождь достал! – жалуется женщина с пакетами.

– Больше тебя ничего не достало?.. Кстати, где твой зонтик?

– Какой зонтик?! У меня же две руки. Надо что-то купить, чтобы всех накормить, а тут еще зонтик… Куда его? В зубы?

А это – обычный одесский диалог на Новом базаре на третьем году полномасштабной войны.

Еще (это когда дождь совпадает с воздушной тревогой) можно услышать несколько непереводимых выражений. Жаль: колорит!

Женщины с пакетами – всюду. Ведь действительно – «надо что-то есть». А до этого все это купить и приготовить. А во время «купить» – поговорить, если удастся…

Здесь – еще только почки, здесь – уже почти листья… А где что-то пока не зеленеет, так (это же наши люди!) можно и дорисовать природные «недостатки». И вот уже красуется искусственные листья на ветвях, а кажется, будто выросло это какое-то странное растение… Такой себе арт-объект – для поднятия настроения.

Воробьи слетелись на свое собрание, несмотря на тот надоевший дождь… И что они обсуждают?..

Присматриваюсь: все равно люди на улицах любуются красотой пробужденной природы, которая словно не обращает внимания ни на этот «суточный» дождь, ни на воздушные тревоги.

Любуются, потому что это такая психотерапия во время войны. Ну а еще нужно выйти на улицу, даже под дождь, чтобы хоть как-то «подлечить нервы».

Ведь нужно продолжать жить. И держаться…

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