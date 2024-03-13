Новости Одессы и Одесской области

Март по-одесски: между дождем и воздушными тревогами (фоторепортаж)

Март по-одесски: между дождем и воздушными тревогами (фоторепортаж)

Дождь… Открыли зонтики. Кажется, прекратился… Закрыли зонтики. Воздушная тревога… Отбой воздушной тревоги. Обычный рабочий день в марте…

– Как меня дождь достал! – жалуется женщина с пакетами.

– Больше тебя ничего не достало?.. Кстати, где твой зонтик?

– Какой зонтик?! У меня же две руки. Надо что-то купить, чтобы всех накормить, а тут еще зонтик… Куда его? В зубы?

А это – обычный одесский диалог на Новом базаре на третьем году полномасштабной войны.

Новый рынок в дождливый день
На одесском Новом базаре, дождь
Март в Одессе
Центр Одессы
Март в Одессе
Дождь в Одессе

Еще (это когда дождь совпадает с воздушной тревогой) можно услышать несколько непереводимых выражений. Жаль: колорит!

Женщины с пакетами – всюду. Ведь действительно – «надо что-то есть». А до этого все это купить и приготовить. А во время «купить» – поговорить, если удастся…

Здесь – еще только почки, здесь – уже почти листья… А где что-то пока не зеленеет, так (это же наши люди!) можно и дорисовать природные «недостатки». И вот уже красуется искусственные листья на ветвях, а кажется, будто выросло это какое-то странное растение… Такой себе арт-объект – для поднятия настроения.

Март в Одессе, почки
Дождливый день в Одессе
Март в Одессе, деревья
Март в Одессе, прохожие
Март в Одессе, листики
Март в Одессе, авто
Март в Одессе, женщина
Март в Одессе, на улице
Март в Одессе, собака

Воробьи слетелись на свое собрание, несмотря на тот надоевший дождь… И что они обсуждают?..

Присматриваюсь: все равно люди на улицах любуются красотой пробужденной природы, которая словно не обращает внимания ни на этот «суточный» дождь, ни на воздушные тревоги.

Любуются, потому что это такая психотерапия во время войны. Ну а еще нужно выйти на улицу, даже под дождь, чтобы хоть как-то «подлечить нервы».

Ведь нужно продолжать жить. И держаться…

Март в Одессе, после дождя
Март в Одессе, лужи
Март в Одессе, стол
Март в Одессе, дерево
Март в Одессе, цветник
Март в Одессе, клумба
Март в Одессе, ствол
Март в Одессе, карниз
Март в Одессе, лужа

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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