﻿ Новый провал в Одессе: ушла под землю часть дороги - Одесская Жизнь

На Канатной произошел очередной провал дорожного покрытия. Информации о пострадавших нет.

Сегодня провалилась часть автомобильной дороги на улице Канатной, 85. Как сообщает Рупор, сейчас движение транспорта от Одесской облгосадминистрации организовано по одной полосе.

На месте аварии работают сотрудники «Инфоксводоканала». К счастью, ради ремонта не будут перекрывать воду в расположенных рядом домах.

Напомним, ранее провал дорожного покрытия происходил возле рынка «Привоз».

Фото: Рупор.