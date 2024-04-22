Специалисты «Инфоксводоканала» сдали кровь для защитников Украины

«Коммунальщики — представители одной из самых мирных профессий. Наша миссия — обеспечивать одесситов чистой водой. Но сегодня около трехсот работников нашего предприятия с оружием в руках защищают нашу Родину от врага Поэтому мы не могли не воспользоваться случаем отблагодарить наших военных и коллег за возможность работать. Ведь знаем, что сданная кровь, в том числе будет использована на нужды военных», отметили на предприятии.

Такое мероприятие на территории «Инфоксводоканала» проведено не впервые, в прошлом году донорами стали несколько сотен сотрудников. На собственном примере коммунальщики призывают всех неравнодушных посетить областную станцию переливания крови, чтобы сделать свой вклад в сохранение жизни и здоровья защитников и защитниц Украины.