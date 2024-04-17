Где и почему отключат воду в Одессе 18 апреля

Несмотря на сложности и военное состояние «Инфоксводоканал», пытается обновлять сети и коммуникации, ведь от этого зависит надежность и качество предоставления услуг потребителям.

В этот раз специалисты компании планируют заменить участок трубопровода, поставляющего воду жителям центральной исторической части города. Вместо стальной трубы, исчерпавшей предел эксплуатации, проложат более 600 метров современной полиэтиленовой трубы, срок службы которой составит не менее 50 лет. Кроме того, будет установлена современная запорная арматура, которая в случае необходимости позволит в будущем проводить локальные отключения, новые пожарные гидранты и колодцы.

В связи с этим обращаем внимание, что для проведения работ по переключению нового трубопровода:

18 апреля 2024 года с 09:30 до 23:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Торговая;

Ольгиевская;

Княжеская;

Коблевская;

Софиевская;

пер. Ляпуновых;

Старопортофранковская;

Пастера;

спуск Маринеско;

пер. Валиховский;

Конная;

Новосельского;

Университетская.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.

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