30 апреля часть Одессы на весь день останется без воды — адреса

Завтра, 30 апреля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода, часть Одессы останется без водоснабжения. Об этом сообщили в «Инфоксводоканале».
Где в Одессе 30 апреля не будет воды
30 апреля 2024 года с 09:30 до 21:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- 1, 2 и 3 пер. Амундсена;
- Ореховая;
- Дача Ковалевского;
- Эстафетная;
- Эстонская;
- М.Демченко;
- Магнитогорская;
- Маячный переулок;
- Николая Стражеско;
- Правды;
- Просвещения;
- Садовского;
- Саксаганского;
- Танфильева;
- Якутская;
- Ямская.
Телефоны для справок
- 0-800-307-505;
- 705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155 (круглосуточно).