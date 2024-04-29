Новости Одессы и Одесской области

30 апреля часть Одессы на весь день останется без воды — адреса

30 апреля часть Одессы на весь день останется без воды — адреса

Завтра, 30 апреля в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода, часть Одессы останется без водоснабжения. Об этом сообщили в «Инфоксводоканале».

Где в Одессе 30 апреля не будет воды

30 апреля 2024 года с 09:30 до 21:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • 1, 2 и 3 пер. Амундсена;
  • Ореховая;
  • Дача Ковалевского;
  • Эстафетная;
  • Эстонская;
  • М.Демченко;
  • Магнитогорская;
  • Маячный переулок;
  • Николая Стражеско;
  • Правды;
  • Просвещения;
  • Садовского;
  • Саксаганского;
  • Танфильева;
  • Якутская;
  • Ямская.

Телефоны для справок

  • 0-800-307-505;
  • 705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155 (круглосуточно).
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