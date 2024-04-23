Сотрудники «Инфоксводоканала» по пояс в грязи чисто выполнили свою работу

А пока ребята сушили спецодежду, в работу вступала спецтехника. Британские экскаваторы JCB, которыми оснащен парк «Инфоксводоканала», в очередной раз доказывают свою незаменимость в работе в сверхсложных условиях на глубинах от 5 метров.

Теперь на аварийном участке канализационного коллектора установлена труба из современного материала, а жители части жилого массива Таирова получили надежный водоотвод.

Ребята поехали работать уже на другой адрес, но с хорошим настроением. Они самоотверженно работали в тяжелых условиях, без отключения канализации именно для того, чтобы потребители не почувствовали последствий аварии. И это им удалось!

Ранее мы рассказывали, что на днях здание управления «Инфоксводоканала» превратилось в передвижной донорский пункт.