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Сотрудники «Инфоксводоканала» по пояс в грязи чисто выполнили свою работу

Сотрудники «Инфоксводоканала» по пояс в грязи чисто выполнили свою работу

По пояс в грязи на глубине 5 метров – именно в таких условиях три дня пришлось работать специалистам филиала «Инфоксводоканал», чтобы устранить аварию на важном канализационном коллекторе. Еще и сверху дождь «помогал». Тем не менее, сотрудникам предприятия удалось так «чисто» выполнить свою работу, что потребители даже не ощутили на себе последстви аварии.

А пока ребята сушили спецодежду, в работу вступала спецтехника. Британские экскаваторы JCB, которыми оснащен парк «Инфоксводоканала», в очередной раз доказывают свою незаменимость в работе в сверхсложных условиях на глубинах от 5 метров.

Как работали сотрудники Инфоксводоканала

Теперь на аварийном участке канализационного коллектора установлена труба из современного материала, а жители части жилого массива Таирова получили надежный водоотвод.

Специалисты водоканала прокладывают канализационную трубу

Ребята поехали работать уже на другой адрес, но с хорошим настроением. Они самоотверженно работали в тяжелых условиях, без отключения канализации именно для того, чтобы потребители не почувствовали последствий аварии. И это им удалось!

Ранее мы рассказывали, что на днях здание управления «Инфоксводоканала» превратилось в передвижной донорский пункт.

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