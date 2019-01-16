﻿ Бали и Украина: что общего - Одесская Жизнь

Сегодня в Департаменте туризма Бали и местной Ассоциации туризма (SEAN) состоялись переговоры об организации пресс-тура украинских и зарубежных журналистов на остров и перспективы сотрудничества между сферами туризма Бали и Украины

Инициатор и организатор этой встречи меценат и бизнесмен Па Кетут Судра хорошо известен на острове, как специалист балийского искусства, покровитель художников и мастеров резьбы по дереву. Он собрал в своем музее более 200 картин местных живописцев и более 40 статуй из цельных кусков дерева с изображением сценок из индийского и балийского эпоса. В последние годы он подружился с украинской диаспорой на Бали, представители которой стали частыми гостями в его музее. Знакомясь с символами, церемониями и обрядами балийской культуры они разглядели в них элементы дохристианской религии Киевской Руси.

Этот взгляд, обусловленный историей древнего народа арьи, который пять тысяч лет назад жили в Восточной Европе и в период великого переселения народов дошел до Индии, вполне может объяснить одинаковое звучание многих слов на санкрите и в русском языке и совпадении элементов культуры. Индуизм вместе с буддизмом и местными верованиями в свою очередь стал основой уникальной балийской религии, сохранившей в своей культуре многие элементы арийской жизни.

Этот фактор, а также расширяющее сотрудничество между Украиной и Индонезией, и стали поводом для встречи в Департаменте туризма Бали и беседы с его руководителем отдела маркетинга и рекламы –господином Агусом Йуди и секретарем туристической Ассоциации острова госпожой Картиной Випраян. Они увидели в этой информации не только дополнительную возможность для популяризации древней культуры и достопримечательностей острова, но и развитие творческих связей между культурными организациями и деятелями искусства Украины и Бали. Дело в том, что в конце прошлого года на Бали был открыт уникальный парк GWK (Гаруда Вишну- Кенчана) с самым большим мире монументом высотой в 150 метров. В основании этой колоссальной статуи будет создан музей балийской культуры площадь в 3 тыс. кв м, где также предполагается экспонирование произведений искусства из других стран.

— Чуть более двух лет назад президент Украины Петр Порошенко был с дружественными визитом в Индонезии и подписал вместе с президентом нашей страны господином Джоко Видодо ряд документов, направленных на расширение сотрудничества между двумя дружественными странами, — сказал Агус Йуди. Поэтому мы будем приветствовать организацию пресс-тура журналистов из Украины и развитие сотрудничества между туристическими организациями двух стран и окажем содействие в реализации этих планов. Учитывая важность тематики будущего пресс-тура вы можете придать ему международный характер, пригласив для участия в этом путешествии также журналистов из дружественных стран.

Сроки проведения международного пресс-тура с участием журналистов семи стран и специалистов украинского туризма, маршрут, дополнительные мероприятия, состав делегации будут еще обсуждаться. Главное, что этот проект поддержан, и работа над ним началась.