Как изменился украинский туризм во время войны?

Туризм и путешествия по Украине во время войны — не самая лучшая затея. Однако не все с этим согласны. Многие не любят проводить отпуск дома и, несмотря на войну, стараются выехать на отдых не только за пределы города, но и страны. Что изменилось в одесском туризме за время войны мы узнали у руководителя офиса агентства «Join Up», менеджера по продажам Ирины Маштаковой.

— Есть ли разница между работой агентства до войны и во время войны?

— Первые несколько месяцев после начала войны мы не работали, а только помогали людям выехать. Также предоставляли бесплатную информацию, у нас были программы для вывоза в Болгарию. Мы давали контакты, и люди напрямую связывались с теми, кто вывозил группы. После этого остались программы по открытию виз для беженцев.

К лету уже немножко адаптировались, начали предлагать туры. И сейчас, спустя полтора года, люди хотят поехать отдохнуть, побыть в тишине, переключить детей, особенно в последнее время, когда в Одессе было достаточно шумно.

Главные отличия от довоенного времени — это цены и количество желающих отправиться на отдых. Теперь, чтобы попасть в ближайший аэропорт (в Кишиневе), нужно ехать не 20 минут, а шесть часов. Усложнилось и стало более длительным пересечение границы. Из-за этого увеличивается стоимость.

— А насколько сейчас опасно путешествовать?

— Опасностей не больше, чем в мирное время. Туризм — по-прежнему безопасный. Ведь мы же вылетаем не с территории Украины, а с территории других стран. Главное, доехать и иметь с собой правильный пакет документов.

— Куда предпочитают ездить одесситы?

— В летний период это в основном Турция, Черногория, Испания, Албания, Греция (остров Крит). Популярны автобусные туры в Грецию, Болгарию и ближайшие страны. А сейчас начинается раннее бронирование на зимний период. Это, как всегда, Египет. То есть одесситы не изменяют себе и предпочитают принцип «все включено». Также в последнее время появились запросы на выезд в Канаду, США и Великобританию, где люди посещают родственников, которые улетели туда по каким-то программам. Кто-то едет отдыхать в Индию, Таиланд, Индонезию.

— Путешествуют ли одесситы по территории Украины?

— В основном, путешествия по Украине — это Западная Украина, Буковель или Трускавец, то есть санатории или оздоровительные комплексы. Там и тише, и природа другая.

— Насколько изменился состав туристов?

— Сейчас путешествуют в основном мамы с детьми, а папы остаются дома, и много людей старше 60 лет.

— Какой вид транспорта одесситы выбирают для путешествий?

— Чаще всего это самолеты с вылетом из Кишинева. Даже в Бухарест не всегда хотят ехать, хотя лететь из Румынии иногда намного дешевле, чем из Молдовы. Автобусы в основном бронирует молодежь или те, кто едет впервые. Немалую роль также играет ценовой сегмент. К примеру, если автобусный тур в Грецию можно найти за 200-300 евро на человека с проживанием, то с перелетом за эти деньги обойдется только билет туда и обратно.

Совет от профессионалов для тех, кто едет за рубеж

Многие в начале войны имели просроченные загранпаспорта, и когда нужно было выехать за границу, ОВИРы для ускорения процедуры просто продлевали их, а детей вписывали в биометрические паспорта. Сейчас по этим документам многие не могут вернуться из-за границы, а вписанные дети не имеют права лететь через некоторые страны. Чтобы обезопасить себя от таких проблем, лучше сделать новый паспорт.

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