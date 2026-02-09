Ключевые моменты:

Одесса: переменная облачность, без осадков, гололедица на дорогах.

На севере Одесской области -18°С.

Дороги: местами гололедица, видимость 1-2 км.

Погода в Одессе

Завтра, 10 февраля, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах возможна гололедица. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 11°С мороза, днем ​​от 2 до 4°С мороза.

Погода в Одесской области

Что касается погоды в регионе, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Местами возможна гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Ночью температура составит 8-13 ° С мороза, на севере области — до 18 ° С мороза. Днем ожидается 0-5 ° С мороза.

Добавим, что на автодорогах региона местами образуется гололедица. Ночью и утром возможна дымка с видимостью 1-2 км. Водителей призывают быть осторожными за рулем.

